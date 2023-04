Der Vorfall ist schon ein paar Jahre her, aber Horst Schmidt erzählt ihn immer wieder gern. Ein Sarg wurde abgegeben. Er stand verloren an einem Straßenrand. Ein surreales Bild. Schließlich nahm sich jemand der hölzernen Kiste an und brachte sie ins Frankfurter Ordnungsamt. Schmidt, der dort für die Fundsachen aller Art zuständig ist, hat schon vieles erlebt. Aber ein Sarg war sogar ihm neu. Was also tun? Reinschauen? Ein Gedanke, der einen instinktiv zurückschrecken lässt. Die Recherche brachte schließlich die Lösung, die natürlich ganz einfach war: Ein Bestatter hatte den Sarg versehentlich beim Beladen seines Wagens am Straßenrand stehen lassen. Er war leer.

Solche Anekdoten erleben die Mitarbeiter des Frankfurter Ordnungsamts natürlich nicht jede Woche. Dennoch sind Fundämter eine Welt für sich. Gerade erst in der vergangenen Woche konnten sich Frankfurter Bürger wieder einen Einblick verschaffen, was alles verloren und vergessen, was achtlos oder in der größten Hektik liegen gelassen wird. Von Handschuhen bis zum Handy ist alles dabei.