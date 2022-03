Psychologin über Geflüchtete : „Nicht zu Gesprächen drängen“

Was hilft den Menschen aus der Ukraine? Die Psychologin Teresa Abdelrahman spricht im Interview darüber, wie man Geflüchteten und traumatisierten Kindern begegnen kann – und was Ehrenamtliche manchmal falsch machen.

Teresa Abdelrahman ist Diplompsychologin und seit 2021 stellvertretende Leiterin der Psychotherapie-Ambulanzen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene am Zentrum für Psychotherapie der Goethe Universität Frankfurt. Bis 2019 hat sie in der Flüchtlingsberatung des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt im Haus am Weißen Stein gearbeitet. Die Schwerpunkte der 36-Jährige sind Trauma, Flucht und Kindeswohl.

Frau Abdelrahman, was passiert mit der Psyche von Menschen, die Krieg erleben oder vor Krieg fliehen?

Bei bedrohlichen oder lebensbedrohlichen Ereignisse sprechen wir von traumatischen Ereignissen, die noch nicht per se psychische Störungen auslösen müssen. In unserem Gehirn springt eine Art Alarmanlage an und schaltet in einen Krisenfunktionsmodus. Da geht es nicht mehr ums Planen, Nachdenken oder Abwägen. In diesem Modus reagiert man mit Angst, einem Fluchtimpuls, oder geht in eine Art Kampfhaltung, um die Gefahr abzuwehren. Man kann auch sozusagen erstarren, also das Gefühl haben, nicht mehr handlungsfähig zu sein. Wenn man es in Sicherheit schafft, geht es um die Frage: Schafft es diese Alarmanlage, sich wieder abzuschalten und einen Bezug zur Realität herzustellen und Sicherheit zu vermitteln – oder hält der Zustand an?