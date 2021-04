Erfahrungen aus Dublin : Was ein wirklich harter Lockdown bedeutet

Keine Besuche bei Verwandten, nicht weiter als fünf Kilometer: In Irland sind die Regeln schon seit geraumer Zeit strenger als in Deutschland. In Dublin weiß man, was auf Deutschland zukommen könnte.

Mahnung allerorten: In Irland wird auch am Wasser an die Coronaregeln erinnert. Bild: Pauline Stahl

Die Sonne strahlt, es ist frühlingshaft warm und fast windstill in diesen Tagen in Dublin. Das für Irland eher ungewöhnlich gute Wetter lockt die Menschen in die Parks und zum Spaziergang an den Strand. Das lässt der Lockdown zu, sofern die Regeln eingehalten werden. In der Innenstadt bilden sich lange Warteschlangen vor den Cafés. Sitzen darf dort niemand, drinnen schon gar nicht, aber auch nicht draußen. Restaurants, Pubs und Cafés haben noch immer nur „zum Abholen“ geöffnet. Außer Supermärkten dürfen keine Geschäfte Kunden empfangen. Soweit, so ähnlich wie in Deutschland. Seit Ende Dezember herrscht in Irland ein strenger Lockdown gegen die Verbreitung des Coronavirus, der sich erst bei genauerem Hinsehen als solcher erweist.

Streng – das bedeutet unter anderem, dass weder Freunde noch Familie besucht werden dürfen, die Bewegungsfreiheit ist dauerhaft eingeschränkt. Die in Hessen derzeit ausgesprochene „dringliche Empfehlung“, im Privaten, in Häusern und Wohnungen dürften sich nur zwei Haushalte mit höchstens fünf Personen treffen, klingt für die Iren dagegen wie Zukunftsmusik. Denn Freunde empfangen zu können, das erscheint auch nach den neuesten Lockerungen noch immer in weiter Ferne.