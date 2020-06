Metropolen im Machtkampf : Endlich macht Frankfurt einen Stich

Berlin? Für manchen in Frankfurt ist der Name der Hauptstadt in den vergangenen Jahren zu einem Reizwort geworden. Vorbei die Zeiten unmittelbar nach der Wiedervereinigung, als die Rollen klar verteilt schienen: die Metropole an der Spree als politische, die Metropole am Main als wirtschaftliche Hauptstadt. Schon 1994 musste Frankfurt den ersten Schlag hinnehmen, als die Deutsche Bahn an den Potsdamer Platz in Berlin umzog – die Bundesbahn war über Jahrzehnte von einem Gebäudekomplex an der Friedrich-Ebert-Anlage in Frankfurt aus gelenkt worden.

Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol. F.A.Z.

Später verlor Frankfurt vor allem Verbände an die Hauptstadt. Bonn war für sie von Frankfurt aus noch leicht zu erreichen gewesen, wenn Politiker oder Ministerialbeamte zu treffen waren, in Berlin aber wollte man dauerhaft vertreten sein. Vor allem der Umzug des Verbands der Automobilindustrie 2009 wurde in Frankfurt als schmerzhaft empfunden – zu Recht, stellte er doch den ersten Schritt zu der großen Entfremdung der Mainmetropole zu dieser Branche dar, der schließlich im Wegzug auch der vom Verband organisierten Internationalen Automobil-Ausstellung nach München gipfelte.