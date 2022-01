Bild: Marie-Luise Kolb

Von jeher wird zu Beginn eines neuen Jahres versucht, die Zukunft vorherzusagen. Darum haben wir am Glühweinstand die Tarot­-Karten für Vertreter der Wirtschaft aus dem Rhein-Main-Gebiet gelegt – und wissen nun genau, was Christine Lagarde, Christian Sewing und Co. bevorsteht.