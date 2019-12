Vegane Ernährung : Tierleidfrei, aber riskant für das Baby

Aktualisiert am

Weder Weihnachtsgans noch Silvesterkarpfen kommen bei Lara Sailer auf den Tisch. Das Titelbild ihrer Facebook-Seite zeigt, warum. In einer weißen Styroporschale unter Frischhaltefolie mit der Aufschrift „Fleisch“ liegt der mit blutroter Farbe beschmierte Körper einer Frau, so als würde er in einer Supermarkt-Auslage präsentiert. Es sind Bilder wie dieses, die Veganer darin bestärken, auf tierische Produkte zu verzichten.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das Profilbild daneben zeigt eine junge Mutter mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm im rosafarbenen Tüllrock. Rosa ist auch der Zuckerguss der Kekse in Tatzenform, die Sailer zusammen mit anderen Tierschützern gebacken hat, um sie zugunsten des Darmstädter Tierheims zu verkaufen. „Alle Zutaten sind vegan und selbstverständlich tierleidfrei“, heißt es weiter. Sailer lebt seit ihrer Teenagerzeit ohne Fleisch und seit vielen Jahren komplett vegan. Das hat sie auch während ihrer Schwangerschaften nicht geändert.