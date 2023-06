Spargel ist eine Diva oder auch „eine ziemliche Zicke“, wie Simone Hofmann sagt. Anders als etwa Kohlrabi, den man überall dazwischen pflanzen könne, gedeihe gerade weißer Spargel gut an einem sonnigen, geschützten Standort und auf nicht zu schweren Böden. Familie Hofmann baut seit 25 Jahren Spargel an. Allerdings nicht in Südhessen, das mit seinen sandigen Böden ideale Voraussetzungen für das Saisongemüse liefert und allenthalben als die Region für Spargelanbau in Hessen gilt. Familie Hofmann lebt und arbeitet in der Wetterau, genauer in Wölfersheim. Drei Generationen kümmern sich um die Geschicke des Hofs: Senior Hermann Hofmann, seine Frau Heidi, Tochter Simone und Enkel Andre Kneiske, zusammen mit seiner Lebensgefährtin Mona Zeh.

„Hier in der Wetterau waren wir die ersten, die sich an Spargel herangewagt haben“, erinnert sich Hermann Hofmann. Zuvor sei die Technik noch nicht so weit gewesen, um das Gemüse auf den schweren Löß-Lehm-Böden anbauen zu können, die nach Regen dazu neigen, an der Oberfläche zu verkrusten. Erst mit Folien und der sogenannten Dammfräse, mit der die Spargeldämme für die Pflanzen vorbereitet werden, haben sie den Anbau auf ihren Feldern gewagt. Angefangen hätten sie auf einer Fläche von 0,2 Hektar, so der Seniorchef. Inzwischen baut die Familie auf zwölf Hektar Spargel an. „Das waren auch mal 15 Hektar“, erinnert sich Simone Hofmann. Aber da die Kunden im vergangenen Jahr sehr zurückhaltend gekauft hätten, hätten sie entschieden, die Anbaufläche zu reduzieren.