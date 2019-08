Bundesweite Vernetzung : Unternehmer unterstützen „Fridays for Future“

Seine beiden jüngeren Brüder hätten ihn darauf gebracht, erzählt Hassan Moghnieg. Die beiden seien noch Schüler und bei den „Fridays for Future“-Demonstrationen mitgelaufen. „Extrem genial“, sagt Moghnieg, Gründer der Frankfurter Gebäudereinigung Mog Services und Arbeitgeber von 40 Beschäftigten, finde er das Anliegen der Schüler, mehr und schneller etwas gegen die Klima-Erhitzung zu unternehmen.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Moghnieg ist einer von rund 200 Unternehmern aus Hessen, die einen Unterstützeraufruf der „Entrepreneurs for Future“ unterzeichnet haben. In Frankfurt haben sich kürzlich erstmals Firmenchefs aus der Region getroffen, um darüber zu beraten, wie sie der „Fridays for Future“-Bewegung in Frankfurt helfen können. Auch in anderen Städten gab es Vernetzungstreffen, in Berlin kamen etwa 120 Firmenchefs, in Hamburg rund 100.