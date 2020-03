Bessere Preise : Mit dem Mietwagen statt dem eigenen Auto oder der Bahn

Der kleine F-OU ist beleidigt. Sechs Wochen steht der Wagen nun schon wieder ungenutzt am Straßenrand in Frankfurt, doch als er endlich gebraucht wird, streikt die Batterie. So geht das jeden Winter. Das Auto wird einfach zu wenig bewegt – und gehörte längst abgeschafft, wenn nicht die Fahrten zu den Eltern in die ostwestfälische Provinz wären. Dorthin kommt man nur schlecht mit der Bahn, und die Anreise dauert deutlich länger als mit dem Auto, selbst wenn auf der Autobahn viel los ist.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Schwester macht es klüger. Sie kommt mit dem Mietwagen und zahlt dafür in der Regel 20 Euro am Tag, alle Kilometer inklusive. Nur das Benzin kommt extra. Das wäre von Frankfurt aus günstiger als mit der Bahn, sofern man nicht lange im Voraus einen günstigen Sparpreis-Tarif mit Bahncard bucht.