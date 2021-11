Run auf Schrebergärten : Das kleine Glück im kleinen Grünen

Arbeiten an der frischen Luft, das eigene Gemüse auf dem Teller: Klein- und Mietgärten in Hessen haben in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erfahren. „Die Nachfrage ist sehr groß. Wir können den Bedarf nicht decken“, sagt Klaus Beuermann, Vorsitzender des Landesverbands Hessen der Kleingärtner. Es gebe so viele Bewerbungen für die Parzellen, dass einige Vereine schon gar keine Anmeldungen mehr annähmen. „Sie führen bereits Wartelisten von bis zu drei Jahren und wollen keine falschen Hoffnungen machen.“

Die Nachfrage sei bereits in den vergangenen drei bis vier Jahren deutlich gestiegen, berichtet Beuermann. Die Corona-Pandemie habe dazu nicht wesentlich beigetragen. Er vermutet vielmehr, dass die zunehmende Popularität von Kleingärten mit einem gesteigerten Umweltbewusstsein zu tun hat. Auch der Wunsch nach Selbstversorgung sei gewachsen. „Die Menschen wollen Biogemüse aus eigenem Anbau haben. Sie wollen sich gesund ernähren“, meint Beuermann.

Immer mehr jüngere Menschen bewerben sich

Die Interessenten, so der Landesvorsitzende, seien ein Querschnitt durch die Gesellschaft. „In den vergangenen Jahren bewerben sich aber immer mehr jüngere Menschen, darunter auch junge Familien und Studierende“, erläutert der Vorsitzende des Verbands, der rund 34.000 Mitglieder in 313 Vereinen zählt.

Auch Mietgärten werden immer beliebter. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall gestiegen, auch an den sehr ländlichen Standorten“, sagt Stefanie Krecek. Die Diplom-Ökotrophologin ist Projektleiterin bei tegut Saisongarten, mit 14 Standorten der größte Anbieter in Hessen. Die Beliebtheit habe bereits in den vergangenen Jahren zugenommen, die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung nochmals verstärkt, erläutert sie.

Als Pilotprojekt 2009 in Fulda gestartet, gibt es inzwischen 21 Standorte der tegut Saisongärten bundesweit. Das Konzept: Landwirte verpachten Parzellen ihres Landes. In Kassel etwa gibt es einen Saisongarten mit 100 Parzellen, in Selters mit 70. Krecek selbst bietet in Fulda 80 Parzellen an. Die sind bereits bepflanzt und besät. Im Falle der tegut Saisongärten mit etwa 25 verschiedenen Bio-Gemüsesorten. Sind die ersten Reihen abgeerntet, kann noch mal nachgesät und gepflanzt werden. „Die Einhaltung der Öko-Richtlinien der EU beim Saat- und Pflanzgut ist Grundbedingung auf den Äckern“, erläutert Krecek.

Gepachtet werden können Parzellen mit 40 oder 80 Quadratmetern zur Pflege und Ernte für eine Saison. Dafür wird eine einmalige Gebühr fällig. Für eine kleine Parzelle liegt die an den meisten Standorten bei 140 Euro, für eine große bei 250 Euro. Meist werden die Saisongärten im Mai übernommen. Im Herbst, nach der Ernte, gehen sie zurück an den Landwirt. Zum Service gehören Werkzeuge, Wasser und Tipps von den Profis.

Für manche ist es eine Therapie

Die Pächter seien nach Alter, Geschlecht und Lebenssituation völlig gemischt, sagt Krecek. Sie mieteten eine Parzelle aus den unterschiedlichsten Gründe: „Einige haben zwar einen eigenen Garten, der aber nicht für den Gemüseanbau geeignet ist oder als Spielfläche für die Kinder dient. Andere wollen lieber woanders als daheim gärtnern, als Auszeit sozusagen. Manche suchen soziale Kontakte, für manche ist es eine Therapie. Und andere machen das einfach, weil sie ihr eigenes Gemüse anbauen und essen wollen“, fasst Krecek zusammen.

Auch der Anbieter Meine Ernte mit Sitz in Bonn habe in den vergangenen zwei Jahren einen Anstieg der Nachfrage nach Mietgärten bemerkt, sagt Pressesprecherin Ina Remmel. „Die Buchungen für die Gartensaison 2022 sind bereits möglich, und an sehr beliebten Standorten sind wir bereits ausgebucht, und es gibt Wartelisten.“ Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wolle das Unternehmen mit seinen Landwirten die Flächen erweitern.

In Hessen betreibt Meine Ernte aktuell zwei Standorte. „In Frankfurt sind für die nächste Gartensaison 130 Gemüsegärten und für Wiesbaden 110 Gemüsegärten geplant“, erläutert Remmel. Im Angebot: Minigärten mit 20 Quadratmetern für 139 Euro, kleine Gemüsegärten mit 45 Quadratmetern für 229 Euro und Familiengärten mit 90 Quadratmetern für 439 Euro.