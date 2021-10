Kampf gegen Schottergärten : Toter als jede Wüste

Sie sind unansehnlich, lebensfeindlich und schlecht für das Klima. Kein Wunder, dass immer mehr Städte mit speziellen Satzungen gegen sogenannte Schottergärten vorgehen. „Gärten des Grauens“ werden sie von ihren zahlreichen Gegnern auch genannt, und bezeichnenderweise soll der Trend hin zu den leblosen Vorgärten Anfang des Jahrtausends von Friedhofsgärtnern ausgelöst worden sein. Diese hatten Gräber – um sich die Arbeit zu erleichtern – einfach mit Steinen bedeckt, statt sie zu begrünen.

Schottergärten – nicht zu verwechseln mit Steingärten, die eine Hochgebirgssituation nachbilden – sind bei Gartenbauern, Umweltschützern und Behörden schlecht gelitten. Die zunächst mit Folie oder Vlies und anschließend mit Schotter, Split und Kies versiegelten Flächen nehmen kein Regenwasser mehr auf und machen Pflanzenwuchs nahezu unmöglich. Als Folge bieten diese Grauanlagen kaum Nahrung und Unterschlupf für Insekten, Vögel oder andere Tiere. Insbesondere in Neubaugebieten habe der Hang zum tristen Schotter besorgniserregende Ausmaße angenommen, konstatierte die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Die Grünen) schon 2019.

Inzwischen findet ihr Warnruf zunehmend Gehör. Frankfurt zum Beispiel will das Anlegen von Schottergärten bei Neu- und Umbauten verbieten. Der Magistrat hat dort eine von der Stadtverordnetenversammlung noch zu beschließende „Gestaltungssatzung Freiraum und Klima“ vorgelegt, die die Versiegelung privater Vorgärten, meterhohe Sichtzäune und künstliche Pflanzen untersagen würde. Wer die geplante Vorgabe bei Neu- und Umbauten missachtet, riskiert ein Bußgeld von bis zu 15.000 Euro.

Gebäude- und Grundstücksflächen machen nach Angaben des Magistrats rund 30 Prozent des Frankfurter Stadtgebiets aus. Künftig soll es in der Mainmetropole deshalb mehr Grün in Vorgärten und Hinterhöfen sowie auf Haus-, Garagen- und Carportdächern geben. Der Satzungsentwurf sieht unter anderem vor, dass auf Freiflächen mindestens Rasen angelegt und je 200 Quadratmeter ein Laubbaum gepflanzt werden muss. Zur Umgrenzung von Grundstücken wäre außer licht- und luftdurchlässigen Zäunen und He­cken nur noch ein Sichtschutz für Terrassen zulässig.

Mit der Freiraumsatzung erhalte Frankfurt eine der bundesweit fortschrittlichsten Regelungen für die Begrünung von Grundstücken und Gebäuden, heißt es im Frankfurter Römer. „Wir haben in drei Dürresommern erlebt, wie stark sich die Stadt aufheizen kann“, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen). „Da hilft nur viel Grün.“ Eine Begrünung schaffe nachweislich gesündere Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Hinzu kämen weitere As­pekte wie ein verbesserter Schallschutz und die Bindung von Luftschadstoffen. Auch geeignete Dachflächen und Teile der Fassaden sollten daher möglichst begrünt werden.

In Darmstadt und in Kassel werden bei der Festsetzung neuer Be­bauungspläne Schottergärten explizit ausgeschlossen. Im Bebauungsplan für ein neues Baugebiet in Offenbach sei eine ähnliche Regelung getroffen worden, sagte ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur. Dort sollen die Vorgärten der neuen Häuser zu mindestens einem Drittel bepflanzt werden. Eine Satzung zur größtmöglichen Begrünung der Vorgärten im gesamten Stadtgebiet sei bereits in Planung. Auch in anderen hessischen Städten sind Bebauungspläne entsprechend angepasst und monotone Steinwüsten verboten worden.