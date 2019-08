Zwischen den Welten : Die Freundin, die keiner kannte

Er weiß schon genau, wo er sterben will. Dabei hat er doch erst vor wenigen Monaten angefangen, richtig zu leben. Sterben will er in Kanada. Leben im Hier und Jetzt. Nicht mehr in der Vergangenheit. Denn die macht ihn oft zornig – und manchmal auch ein bisschen traurig. Damit er all das, was er während eines Studienaufenthalts in Kanada gelernt hat, nie wieder vergisst, hat er sich die Lebenslektionen unter die Haut stechen lassen. 16 Tattoos verteilen sich auf seinem Körper. Kleine Botschaften an sich selbst, die ihn daran erinnern sollen, wo er herkommt – und wo er nie wieder hin will.

Außerdem hat er geheiratet. Eine Deutsche. Eine Andersgläubige. Eine Frau, mit der er vier Jahre lang eine geheime Beziehung geführt hat. Nach seinem Aufenthalt in Kanada war eine Rückkehr in die Heimlichkeit keine Option mehr für das Paar. „Ich habe in der Ferne gelernt, wie Freiheit sein kann“, sagt er.