Quellenbetreiber Hassia : Warum Mineralbrunnen das Wasser nicht ausgeht

„Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken“ – so heißt es in einem alten Volkslied. Der Römerbrunnen in Bad Vilbel sprudelt sogar. Tagaus, tagein. Wer von ihm trinken will, muss sich um Nachschub keine Sorgen machen. Auch nicht in Zeiten lang anhaltender Trockenheit wie in diesem Sommer. Diese Phase zeigte aber: Längst nicht alle Brünnlein fließen immerzu. Die Nidda und die Wetter – am Oberlauf im August jeweils über Wochen ausgetrocknet. Taunus-Kommunen wie Oberursel und Steinbach schalteten ihre Wasserampeln auf Gelb, in Königstein leuchtete die Mangelanzeige sogar Rot.

Die Schutzgemeinschaft Vogelsberg meldete, 70 Prozent der Quellen in dem Vulkangebiet lägen trocken. Der Vogelsberg gibt Trinkwasser etwa an Frankfurt ab. Und der große Edersee im gemeinhin regenreichen Nordhessen war mangels ausreichenden Zuflusses im Spätsommer fast verschwunden, zumal er regelmäßig Wasser in die Weser abgibt. Trotz reichlicher Niederschläge über den gesamten September fehlen zum Vollstau derzeit noch etwa 23 Meter Wasser an der Edertalsperre. Der See ist nicht einmal zu einem Fünftel gefüllt. Es muss mithin noch viel regnen.