Gesund durchs Leben : Obst und Gemüse oder Pillen – was hat mehr Vitamine?

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker – die Formel sollte sich jeder zu Herzen nehmen, der sich mit Vitaminen etwas Gutes tun will. Gerade angesichts der noch anhaltenden Corona-Pandemie wird alles gepriesen, was das Immunsystem stärkt. Das können auch Vitamine. „Nur muss man dafür keine Ta­bletten schlucken“, sagt Holger Seyfarth, Präsident des Hessischen Apothekerverbands. Statt bunter Pillen empfiehlt er möglichst buntes, also vielfältiges Essen. Im Supermarkt gleich in der ersten Abteilung bei Obst und Gemüse großzügig zuzulangen ist für ihn die bessere Form von Vitaminversorgung, als sich durch ein Pillen-Alphabet zu futtern. Warnungen, die Böden seien ausgelaugt, Obst und Gemüse hätten auf dem Weg ins Supermarktregal große Teile ihrer Vitalstoffe eingebüßt, hält er für Humbug. Wer sich abwechslungsreich ernähre, brauche sein Immunsystem nicht durch zusätzliche Vitamingaben zu pushen. Auch wenn er selbst Vitamine im Sortiment hat, sind sie für ihn eher Konsumartikel, die ohnehin meist in der Drogerie oder im Supermarkt gekauft würden.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Nur wenige Menschen brauchen nach Auffassung des Apothekers diese sogenannten Nahrungsergänzungsmittel. Besonders gestresste Berufstätige, die sich unregelmäßig ernähren, zählt er dazu, chronisch Erkrankte, Schwangere und alte Menschen oder solche, die keine tierischen Produkte essen. Letztere müssten vor allem Vitamin B12 einnehmen, denn das lasse sich kaum in ausreichender Menge durch andere Lebensmittel aufnehmen. Allen anderen empfiehlt er lieber einen Spaziergang in der Sonne als ein Vitamin-D-Präparat. Dabei hat gerade dieses Vitamin, das streng genommen keines ist, in letzter Zeit besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die Werbung es auch zur Steigerung der Abwehrkräfte empfiehlt. Seyfarth aber ist sich sicher: „Vitamin-D-Mangel gibt es hier nicht.“ Eine Ausnahme seien Menschen, die das Haus nicht verlassen könnten.