Aktualisiert am

Forschung an der TU Darmstadt

Forschung an der TU Darmstadt :

Forschung an der TU Darmstadt : Warum es sich lohnen könnte, Eisen statt Kohle zu verbrennen

Heißes Eisen für das Klima: Forscher in Darmstadt arbeiten an einem nachhaltigen Energiekreislauf mit Eisenpulver. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht – Kohlekraftwerke müssten dafür umgebaut und Wasserstoff produziert werden.

Einfach Eisen statt Kohle verheizen. Klingt absurd – aber nur im ersten Moment. Natürlich geht ein Nagel nicht in Flammen auf, wenn man ein Feuerzeug dranhält. Aber Eisenpulver, in einem geeigneten Ofen fein verteilt, brennt sehr wohl. Chemisch gesehen, reagiert es mit Sauerstoff und wird zu Eisenoxid, vulgo Rost, ohne dass CO₂ entsteht. Mit der Verbrennungswärme ließe sich Wasser erhitzen und eine Dampfturbine betreiben. So gesehen, kann Eisen durchaus ein Ersatz für Kohle sein.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Idee ist nicht neu, und sie stammt auch nicht aus Darmstadt. Aber an der dortigen Technischen Universität wird intensiv daran gearbeitet, sie nutzbar zu machen. Andreas Dreizler, Christian Hasse und ihre Kollegen untersuchen alle Aspekte der Eisenverbrennung, spielen den Prozess in verschiedenen Größenordnungen durch und überlegen, wie bestehende Kohlekraftwerke hierfür umgebaut werden können. Mehr noch: Ihr Ziel ist es, einen geschlossenen Kreislauf zu entwickeln, in dem Eisenoxid wieder zu Eisen reduziert und dann abermals oxidiert werden kann.