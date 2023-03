Sie ballen sich in Griesheim und an der Kleyerstraße im Gallus, in Sossenheim und Rödelheim sowie in Bergen-Enkheim. Vor allem aber stehen viele Rechenzentren an der Hanauer Landstraße in Frankfurt. Datencenter prägen längst auch Hattersheim. Dort hat der Betreiber NTT ein halbes Dutzend solcher Immobilien für Hochleistungsrechner stehen. Auch in Rüsselsheim ist das Unternehmen vertreten. Diese Reihe ließe sich fortsetzen. Ein Wirtschaftsstandort im Großraum Frankfurt taucht in einer solchen Aufzählung bisher aber nicht auf: die Wetterau.

Nun plant die Stadt Bad Vilbel in ih­rem Gewerbegebiet „Krebsschere“ zwar ein Rechenzentrum. 160 Millionen Euro soll die Spezialimmobilie kosten. Die WV Energie AG, die Stadtwerke, deren Immobilienbetrieb sowie der regionale Versorger OVAG haben zu diesem Zweck ein Konsortium gebildet. Sie haben auch schon den Bauantrag gestellt. Zudem soll es nicht bei diesem Vorhaben bleiben. CDU-Bürgermeister Sebastian Wysocki hat weitere Flächen für diese Boom-Branche im Auge: „Wir reden da von 40.000 Quadratmetern, also vier Hektar.“ Das entspricht in etwa sechs Fußballfeldern.

Datencenter braucht so viel Strom wie Kleinstadt

Nur, die Kurstadt an der Nidda steht mit diesem Projekt noch allein in ihrem Kreis. Dagegen soll im Main-Kinzig-Kreis außer in Hanau auch in Schöneck ein Datencenter entstehen. Und in der Wetterau könnten grundsätzlich schon mehr Rechenzentren stehen. Denn die Wirtschaftsförderung im Kreis verzeichnet vermehrt Anfragen von Investoren. Projektmanager Oliver Schmidt spricht sogar von einem „extremen Druck“ seitens der Betreiber.

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH birgt die mögliche Ansiedlung von Rechenzentrum große Chancen für eine Kommune, ist aber auch mit Hürden verbunden. Angesichts dessen hat sie dieses Thema in einer Runde von Bürgermeistern und Vertretern von Bauämtern vorgestellt. Rathauschefs hätten sich „nicht uninteressiert“ gezeigt. Zudem hat die Gesellschaft den Regionalversorger OVAG nach Standorten für Umspannwerke gefragt. Solche Einrichtungen sind unabdingbar für Datencenter. Denn die Mieter der Spezialimmobilien brauchen vor allem eines: Strom. Ein gängiges Datencenter zieht so viel Energie ab wie eine Kleinstadt, so lautet die Faustregel. Im Betrieb entsteht eine Menge Wärme, die die Computer abstrahlen. Diese Energiequelle wird bisher kaum genutzt - was mit den Standorten der Rechenzentren abseits von Wohngebieten zu tun hat.

Ist ein Umspannwerk vorhanden, erleichtert dies eine Ansiedlung. Denn außer dem Rechenzentrum muss nicht noch eine solche Schaltstation zwischen dem nächstgelegenen Kraftwerk und den Abnehmer der Energie eingerichtet werden. Nach Erkenntnissen der regionalen Wirtschaftsförderer stellt sich die Ausgangslage so dar: „Diese Umspannwerke sind relativ flächendeckend im Landkreis verteilt, sodass sich aus dieser Betrachtung alleine noch keine besonders geeigneten oder ungeeigneten Standorte identifizieren lassen.“ Dessen ungeachtet stehe Strom in der erforderlichen Größenordnung in der Regel auch in der Nähe eines Umspannwerkes nicht frei zur Verfügung. Als wesentlich für die Standortwahl von Rechenzen­trums-Eigner gilt auch die Nähe zu den Datencentern mit den Durchleitungsrechnern der Frankfurter De-Cix GmbH, dem Betreiber des größten Internetknotens der Welt. Denn Kunden von Datencentern legen in aller Regel viel Wert auf möglichst kurze Übertragungszeiten, Latenz genannt.

Im Zweifel gute Gewerbesteuerzahler

Dies grenzt die in Frage kommenden Standorte in der Wetterau auf den südlichen Teil des Landkreises ein, wie die Wirtschaftsförderer meinen. Sie gehen von einem Radius von allenfalls 30 Kilometer um Frankfurt aus. Laut Schmidt gilt es auf Einzelheiten zu achten, auf die Laien nicht zwingend kommen. Datencenter könnten gute Gewerbesteuerzahler sein. Daran knüpfe sich aber die Frage, wie der Betreiber organisiert sei. Vorteilhaft sei demnach eine eigene Gesellschaft für den jeweiligen Betrieb. Steht dagegen ein international verflochtenes Unternehmen dahinter, das an einem Standort erzielte Gewinne mit weniger guten Ergebnissen anderer Filialen verrechnet, stellen sich die Aussichten anders dar, so die Überlegung.

Schließlich benötigen die Standorte außer Strom zwingend den Stoff, aus dem das schnelle Internet ist. Und das sind Glasfaserkabel. Während Frankfurt schon vor drei Jahrzehnten viele Kilometer dieser Kabel hat legen lassen, fehlen sie noch an so manchem Ort in seinem Umfeld. „Glasfaserkabel lassen wir zu gegebener Zeit legen“, sagt der Bad Vilbeler Bürgermeister mit Blick auf die geplanten Rechenzentren. Dessen ungeachtet treiben Kommunen den Auf- und Ausbau von Glasfasernetzen voran, so gerade in der nördlichen Wetterau. Und auch der Kreis selbst investiert in diese Infrastruktur. Im Haushalt für dieses Jahr hat der Kreistag eigens Gelder eingestellt. Das Ziel lautet flächendeckender Ausbau.