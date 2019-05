FAZ Plus Artikel Ärger über Vergabepraxis : Darum bleibt jeder zehnte Schulwunsch in Frankfurt unerfüllt

Auch in diesem Jahr müssen die besonders beliebten Frankfurter Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen Kinder aus Platzmangel ablehnen. Etwa jeder zehnte der rund 5800 künftigen Fünftklässler kann nach den Sommerferien auf keine der beiden weiterführenden Bildungsstätten gehen, die seine Eltern bei der Schulwahl angegeben hatten. Damit liegt die Quote in etwa so hoch wie in den vergangenen Jahren. Die betroffenen rund 500 Familien erhalten in den nächsten Tagen den Bescheid, auf welche Schule mit freien Kapazitäten ihr Kind gehen soll.

Wie das für Frankfurt zuständige Staatliche Schulamt am Dienstag auf Anfrage mitteilte, ist die Platzknappheit an den Gymnasien etwas zurückgegangen. Während im vergangenen Jahr noch etwa 350 Schüler mit Gymnasialwunsch keinen Platz an der Wunschschule bekommen hatten, seien es diesmal gut 250. Dafür verzeichneten die Integrierten Gesamtschulen eine weiter steigende Nachfrage: Etwa die Hälfte der abgewiesenen Kinder hätten eine Schule dieser Form gewählt.