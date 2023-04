Seit Menschengedenken gilt das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit. Aber ein Hase, der Eier legt? „Wer hat sich diese irrationale Groteske einfallen lassen?“, fragt der Jäger und Naturschützer Wilhelm Bode in seinem jüngst erschienenen Buch über „Hasen“ (Naturkunden, Matthes & Seitz). Ausgerechnet ein Frankfurter Hugenottenspross hat den Osterhasen als Erster dokumentiert. Der Arzt Johannes Richier erwähnt ihn 1682 in seiner Dissertation „De ovis paschalibus – Von Oster-Eyern“. Er berichtet von einem Osterbrauch in der Pfalz, im Elsass und in Westfalen, bei dem der Hase Eier lege und im Garten verstecke, wo sie zum Vergnügen der Eltern von Kindern gesucht würden. Keine Schokoladeneier, sondern echte, bunt bemalt.

Claudia Schülke Freie Autorin in der Rhein-Main-Zeitung.

Auch der Kranich, Begleittier der germanischen Unterweltgöttin Hel, unserer Frau Holle, und der Fuchs sollen damals an Ostern noch Eier gelegt haben, teilt die Deutsche Wildtier Stiftung mit. Animistische Spuren im christlichen Osterfest? War der Hase nicht auch ein Begleittier der levantinisch-griechischen Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin Aphrodite? Papst Zacharias hatte ja schon 751 den Verzehr von „sexbesessenen“ Rammlern verboten. Und das, obwohl Bischof Ambrosius von Mailand den Hasen im vierten Jahrhundert als Auferstehungssymbol gedeutet hatte. Schließlich galt der Hase in der Antike auch als Sinnbild von Lebenskraft und Wiedergeburt. Am Dom zu Paderborn stellen drei Hasen sogar die Dreifaltigkeit dar.