Freundliche Geste : Ein ungewohntes Blinken beim Fahren

Abzubiegen, ohne zu blinken, führt leicht zu Unfällen. Zu blinken, ohne abzubiegen, das kann eine freundliche Geste sein. Eine kleine Stadt in Hessen zeigt, wie das geht – und was dahinter steckt.

Der Ortsunkundige, der Usingen auf der Bundesstraße 456 Richtung Weilburg durchquert, wundert sich zunächst. Wo die Obergasse ansteigt, blinkt der Vordermann plötzlich rechts. Dabei gibt es keine Straße, in die man einbiegen könnte. Die Häuserreihe auf der rechten Seite zieht sich noch ein ganzes Stück bis zur nächsten Kreuzung am ehemaligen Amtsgericht, das heute die Polizeistation beherbergt. Dafür zweigt links im rechten Winkel die Kreuzgasse ab, die schon zur B 275 zählt. Weshalb man von der B 456 auf einer abknickenden Vorfahrtstraße nach links abbiegt und Vorrang vor dem Gegenverkehr hat.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Der Sinn der automobilen Zeichensetzung des Vordermanns erschließt sich spätestens auf dem Rückweg an derselben Stelle. Dann nämlich muss man den Autos aus der Gegenrichtung den Vortritt lassen, wenn sie nach links abbiegen. Das wäre kein Problem, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass jeder, der es vorhat, tatsächlich den linken Blinker setzt. Das ist selbst mit Rechtsschutzversicherung ein kühnes Unterfangen. Viel Spaß bei der forensischen Beweissicherung, ob der Blinker eingeschaltet war oder nicht. Also wartet man ab, bis das entgegenkommende Fahrzeug die Abzweigung passiert hat, in die eine oder die andere Richtung.

Nicht nur im Berufsverkehr wären lange Wartezeiten garantiert. Zumal die Stelle ohnehin ein Engpass ist, wie regelmäßig der ramponierte Erker zeigt, der das Haus an der Ecke von Ober-und Kreuzgasse ziert. An ihm hinterlassen immer wieder Lastwagen ihre Spuren. Also greifen die Usinger und regelmäßige Nutzer der Strecke zur Selbsthilfe. Um die Nachlässigkeit des gemeinen Autofahrers auszugleichen, setzen sie ihrerseits ein Zeichen und beim Geradeausfahren den rechten Blinker. Er soll signalisieren: Wir kennen die Krux und zeigen dir, dass wir auf keinen Fall links abbiegen werden. Nach dem Motto, wer gar nicht blinkt, könnte vielleicht doch nach links abbiegen. Wer rechts blinkt, wird das auf keinen Fall tun. Es sei denn, er spielt in einem Offenbach-Witz mit.

Eine nette Geste

Schnell lernt man die nette Geste schätzen, wenn man an dem Vorfahrt-achten-Schild steht. Und blinkt beim nächsten Mal in der Gegenrichtung ebenfalls rechts, wenn man geradeaus fahren will. Gleich fühlt man sich, wenn schon nicht als Einheimischer, so doch als Teil einer Gemeinschaft der Eingeweihten. Nett zu anderen zu sein, verschafft zudem ein gutes Gefühl. Selbst die Polizei macht mit, wie wir beobachten konnten. Aber ist das nicht strenggenommen eine Ordnungswidrigkeit? Die Auskunft des Polizeisprechers lautet in offiziellem Amtsdeutsch, dass das Lichtzeichen des Entgegenkommenden den Wartenden natürlich nicht von seinen Pflichten entbinde. Mit anderen Worten: Wenn’s knallt, ist die Usinger Freundlichkeit kein Argument bei der Schadenregulierung. Andererseits habe der regionale Verkehrsdienst an dieser Stelle keine Unfallhäufung festgestellt. Und rechts zu blinken an einer Stelle, an der man gar nicht rechts abbiegen kann, fänden selbst die Beamten des Verkehrsdienstes einen schwer zu konstruierenden Fall der missbräuchlichen Verwendung des Fahrtrichtungsanzeigers. Weshalb der Polizeisprecher die Geste eher mit der kurzen Lichthupe und dem dankenden Einmal-Warnblinker von Lastwagenfahrern vergleicht, die sich damit bei Überholvorgängen verständigen.

Aber wenn die Usinger Autofahrer das so konsequent handhaben, lernen sie das womöglich schon in der Fahrschule? Nicht bei Dirk Rödiger von der Usinger Fahrschule jedenfalls. Wer rechts blinkt, könne ja womöglich in eine Einfahrt einbiegen wollen, warnt der Fahrlehrer. Wenn dann aus einer weiteren Ausfahrt jemand herausfahren wolle und das Blinken falsch interpretiere, gebe es das Risiko einer erheblichen Mitschuld. Deshalb bringt der Fahrlehrer seinen Schülern etwas anderes bei: „Die ,Bösen’ sind die, die links abbiegen und nicht blinken.“ Weil man aber nie weiß, ob ein Linksabbieger das Blinken vergisst, signalisieren die Usinger weiterhin, dass sie um die Unsicherheit wissen. Und blinken nicht nur zur Weihnachtszeit rechts, wenn sie geradeaus fahren.