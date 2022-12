Bundesweiter Warntag : Ein durchdringender, unangenehmer Weckruf

Aktualisiert am

Mit Sirenen und vor allem über Handys sind die Menschen in ganz Deutschland über einen Probealarm informiert worden. Besonders in Frankfurt wird jedoch deutlich: Es fehlt an akustischen Signalen.

Überpünktlich kam der Probealarm auf vielen Handys an. Bild: Picture Alliance

Mit einem schrillen Hinweiston auf zahlreichen Handys hat der Warntag am Donnerstag überpünktlich um 10.59 Uhr begonnen. Damit sind voraussichtlich die Hälfte aller Mobiltelefone in Deutschland erreicht worden – sofern sie eingeschaltet waren.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Probewarnung – Bundesweiter Warntag 2022“ erschien als Meldung auf den Displays und vor allem der Hinweis, dass keine Gefahr bestehe. Damit wurde zum ersten Mal das bundesweite Informationssystem Cell Broadcast erfolgreich getestet, mit dem große Teile der Bevölkerung selbst bei ausgefallenem Netz im Notfall erreicht werden können.

Allerdings kann Cell Broadcast nur neuere Mobiltelefone erreichen, eine Liste veröffentlicht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Kurz nach 11 Uhr wurde aber eine zweite Einschränkung deutlich: Auch die neueren Handys müssen einem regelmäßigen Update unterzogen werden. Wer nicht das aktuelle Betriebssystem aufgespielt hat, bekam weder Mitteilung noch Warnton.

Das kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen unterstützt das BBK darin, den Probealarm auszuwerten. Wer dazu beitragen möchte und etwa ausbleibende Mitteilungen melden möchte, kann sich an einer Umfrage teilnehmen. Cell Broadcast soll nun in die Testphase gehen und von Frühjahr 2023 an einsatzbereit sein.

Apps funktionierten weitgehend

Auch die Apps Hessenwarn und Katwarn und NINA funktionierten weitgehend wie erwartet und schickten Meldung und einen unangenehmen Ton auf alle Handys, die eine der Apps zuvor heruntergeladen hatten und eingeschaltet waren. Auch im Radio wurde auf den Probealarm aufmerksam gemacht.

Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 war einiges schiefgelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen. Das Bundesinnenministerium hatte den Probealarm deshalb damals als "fehlgeschlagen" bezeichnet.

Sirenen kommen dagegen landesweit immer seltener zum Einsatz. Sie wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter abgebaut, weil sie kaum noch Verwendung fanden. Ihre Bedeutung hat sich mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der viele Menschen nicht rechtzeitig vor den Wassermassen gewarnt werden konnten, und dem Krieg in der Ukraine geändert.

Aus Hanau, Hofheim, Eltville und Frankfurt-Höchst wurden erfolgreiche Sirenensignale gemeldet, wenn auch nicht immer so laut, dass sie ohne Ankündigung Beachtung gefunden hätten.

In Frankfurt gibt es jedoch aktuell nur zwei Werksstandorte, bei Allessa in Fechenheim und im Industriepark in Höchst. Sie alarmierten die umliegenden Stadtteile Unterliederbach, Sindlingen und Zeilsheim, die westlichen Bereiche von Nied und Schwanheim sowie Bergen-Enkheim, Riederwald und Seckbach zuverlässig kurz nach 11 Uhr und gaben um 11.47 Uhr mit einem einminütigen Dauerton auch wieder Entwarnung.

Mehr zum Thema 1/

Eine Vorlage der Frankfurter Feuerwehr, wonach 150 Sirenen für das Stadtgebiet benötigt werden, um in Alarmbereitschaft zu sein, liegt seit fünf Jahren beim Magistrat. Ihre Bearbeitung wurde zuletzt im Februar 2022, wenige Wochen vor Beginn des Ukrainekriegs, von den Römer-Parteien wegen geringer Dringlichkeit zurückgestellt.