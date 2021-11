Hessischer Waldschadensbericht : Hilfe für einen Todkranken

„Der hessische Wald ist todkrank und dieses Jahr hat uns nur eine Atempause verschafft.“ So lautet das Fazit von Umweltstaatssekretär Oliver Conz, der am Donnerstag den diesjährigen Waldzustandsbericht vorstellte. Dessen Ergebnisse sind nicht gut, denn obwohl Hessen in diesem Jahr von Hitzewellen und langanhaltenden Trockenperioden verschont blieb, hat sich der Gesundheitszustand der Bäume im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verbessert. „Wir haben 70.000 Hektar Wald in Hessen verloren, die wir wieder aufforsten müssen“, verdeutlichte der Staatssekretär die Dimension der Herausforderung und ergänzte: „Die Ergebnisse des Waldzustandsberichts zeigen einen seit 2019 anhaltend schlechten Gesundheitszustand. Besonders betroffen sind die älteren Bäume.“ Neben der Trockenheit hätten auch Käfer und Pilze Hessens Wälder in den vergangenen Jahren stark geschädigt.

Bis zum Jahr 2023 stehen 260 Millionen Euro zur Verfügung, um den hessischen Wald klimastabil aufzuforsten und damit widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Dazu erhalten auch private und kommunale Waldbesitzer Unterstützung, um künftig gesunde Mischwälder zu pflanzen. Je nach Art und Größe des Waldes ist eine Förderung von bis zu 90 Prozent möglich. „Im Rahmen des integrierten Klimaschutzplans 2025 haben wir eine Klimarisikokarte für den Wald in Hessen erstellt“, so Conz. Darauf aufbauend würden die Waldentwicklungsziele beschrieben und Empfehlungen für zu pflanzende Bäume ausgesprochen.

Negativrekorde in diesem Jahr

Das ist von erheblicher Bedeutung, denn längst sind nicht mehr nur Fichten betroffen. Ulrike Talkner, Abteilungsleiterin Umweltkontrolle der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, stellte die Ergebnisse des Waldzustandsberichts detailliert vor. Danach hat die sogenannte mittlere Kronenverlichtung bei älteren Eichen innerhalb eines Jahres von 23 auf 28 Prozent zugenommen. Bei älteren Buchen ist sie leicht von 35 auf 33 Prozent gesunken und bei den älteren Fichten verharrt sie fast unverändert auf 49 Prozent. Die Absterberate aller Bäume ist zwar auf 0,7 Prozent gesunken, liege aber noch fast doppelt so hoch wie im langjährigen Mittel. Der Anteil starker Schäden liege dieses Jahr mit acht Prozent fast drei Mal so hoch wie der Mittelwert der Jahre 1984 bis 2020. „Das Jahr 2021 hat einige Negativ-Rekorde vorzuweisen“, sagte Talkner während der Präsentation im Taunussteiner Staatsforst direkt unterhalb der Eisernen Hand. Dass dies trotz der vielen Niederschläge in diesem Jahr so sei, belege auch die Vitalitätsschwäche der Bäume, die noch von den Hitzeperioden der vergangenen Jahre geschwächt seien. Der komplette Bericht ist im Internet unter https://umwelt.hessen.de zu finden.

Mehr zum Thema 1/

„Die Rhein-Main-Ebene ist das Sorgenkind unter den Waldbeständen in Hessen“, führte Talkner weiter aus. Sandige Böden, die dichte Bebauung und zu wenig Wasser seien die Gründe dafür, dass es Bäume im Rhein-Main-Gebiet besonders schwer haben. Sie warnte davor, dass der Wald einige seiner Schutz- und Nutzfunktionen verlieren könne, wenn nicht gegengesteuert werde.

Wald muss aufgeforstet werden

Exakt dies ist die Aufgabe des Landesbetriebs Hessen Forst. Stefan Nowak, Abteilungsleiter für Waldentwicklung, steht vor der Aufgabe, 30.000 Hektar Landeswald aufforsten zu müssen. Dies, so kündigte er an, soll mit möglichst vielen unterschiedlichen Bäumen geschehen. Laut Nowak kommen Roteichen, Douglasien, Elsbeeren, Berg- und Spitzahorne sowie Winterlinden in Frage. Auch Weißtannen als Ergänzung für Fichten sind möglich. Welche dieser Bäume sich als klimastabil erweisen, steht dabei noch gar nicht fest. „Es gibt keine Baumarten mit großer Verbreitung in Hessen, die nicht massiv geschädigt sind“, verdeutlichte Novak das Problem.

Hessen Forst wird nicht alle kahlen Flächen aktiv aufforsten, sondern setzt laut Novak bei 30 bis 50 Prozent der Flächen auf eine sogenannte Naturverjüngung. Das bedeutet, die natürliche Aussaat der Bäume soll dazu führen, dass die Wälder nachwachsen. Dazu müssen jedoch auch die jungen Triebe vor Wildverbiss geschützt werden, weswegen Hessen Forst laut Novak die Jagd intensiviert habe, soweit dies möglich sei.

Von der hessischen Politik sind die Ergebnisse des Waldzustandsberichtes unterschiedlich bewertet worden. Frank Diefenbach, Sprecher für Wald der Fraktion der Grünen im Landtag, forderte eine „ökologische Waldwende“ und kündigte an, dass die Landesregierung mit Hessens Waldbesitzern wichtige Weichen für den Umbau des Waldes stellen werde. Markus Meysner, forstpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, lobte das Programm der Landesregierung für den Waldumbau. Auch die AfD bezeichnete es als sinnvoll, einen Mischwald zu pflanzen, der den besten Schutz vor Trockenheit und Sturm biete. Die Linke bezeichnete die Wende zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft als überfällig und forderte, die Wälder zu erhalten, statt sie „für Autobahnen abzuholzen“. Die FDP-Fraktion forderte, das Personal von Hessen Forst aufzustocken und intensiver zu forschen, welche Baumarten Hessens Wälder dauerhaft verstärken können.