Die Rauchwolke war weithin zu sehen: Am Montag hat sich in der Nähe des Fuchstanz ein Waldbrand entwickelt. Die Feuerwehr erhielt viele Notrufe.

Am Altkönig im Hochtaunus ist am Montagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei am Brandort, teilte der Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus am Nachmittag auf Facebook mit. Das bestätigte auf Anfrage auch das Forstamt Königstein. Weitere Angaben wie etwa zur Größe des Brandes oder zur Ursache des Feuers gab es zunächst nicht. Nach Angaben des Landkreises haben sich die Flammen vom Altkönig in Richtung des beliebten Ausflugszieles Fuchstanz ausgebreitet. Ob Wanderer oder Spaziergänger durch das Feuer in Gefahr geraten seien, sei nicht bekannt, sagte ein Sprecher.

Um den Wehren die Anfahrt zu erleichtern, sollte die Landstraße zwischen Oberursel und Sandplacken voll gesperrt werden. Die Einsatzkräfte riefen die Bevölkerung auf, den Notruf von Feuerwehr und Polizei nicht durch Nachfragen zu blockieren und auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr zu achten. Das betroffene Gebiet sei zu meiden.