Waldbesetzung in Frankfurt : Utopia unter Baumwipfeln

Ein Baum kann vieles überstehen. Der Stamm der kräftigen Eiche ist verkohlt, die zerklüftete Borke schimmert tiefschwarz. Doch oben in der Krone, wo die Flammen nicht hinkamen, sprießt schon wieder hellgrünes Laub. Auf dem Boden am Stamm liegen Reste des Baumhauses, dazwischen ein Ofen. Er soll die Brandursache in jener Nacht im März gewesen sein. Zumindest dann, wenn man den Vermutungen der Polizei folgt. In dem Verschlag, der sich auf halber Höhe im Baum befand, habe der Bewohner den Ofen betrieben, die Glut habe Bretter und Stoff entflammt, der Einundzwanzigjährige sei schwer verletzt worden.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Auf dem Weg vor der verkohlten Eiche richtet eine junge Frau den Blick in die Baumkrone. Dass sie zu den Waldbesetzern gehört, ist offensichtlich: Dunkle Kleidung, das Gesicht durch Kapuze und Maske verdeckt, nur die Augen sind zu sehen. Angesprochen auf die Darstellung der Polizei widerspricht sie. Ihre Stimme ist freundlich und hell, fast kindlich. Der Ofen habe sich niemals im Baumhaus befunden, sondern sei unten am Stamm gelagert worden. Nach dem Feuer sei im Innern unverbranntes Laub gefunden worden, was zeige, dass er nicht in Betrieb gewesen sei.