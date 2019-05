In ganz Deutschland beantragen die Bürger vermehrt die Briefwahl – aus den unterschiedlichsten Motiven. Doch die Skepsis gegenüber diesem Trend wächst: Ist der „Feiertag der Demokratie“ in Gefahr?

Schnarrend öffnen und schließen sich die Aufzugtüren in dritten Stock des Bürgeramts an der Frankfurter Zeil im Minutentakt. Eine Mutter mit einem Säugling, der im Tragetuch an ihrer Brust schläft, tritt an den Schalter im Treppenhaus und legt ihre Benachrichtigung zur Europawahl am Sonntag vor. Die junge Mitarbeiterin der Stadt zeigt ihr, was sie auf der Rückseite des Blattes noch ausfüllen und wo sie unterschreiben muss. Dann schickt sie die Frau weiter.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

In Raum 308 geht es flott. Der Barcode auf dem Schreiben wird eingescannt, der Ausweis geprüft und das Aushändigen der Wahlunterlagen dokumentiert. Viele derjenigen, die an diesem Dienstagmorgen ihre Briefwahlunterlagen in Empfang nehmen, wollen die gar nicht irgendwann später auf die Post geben, sondern gleich an Ort und Stelle wählen. Dafür steht nur ein paar Schritte weiter ein Wahllokal zur Verfügung. Acht Tische mit Trennwänden und Bleistiften sind dort aufgebaut. Am Eingang sitzt ein Beamter und beaufsichtigt alles, bis zum Einwurf der roten Briefumschläge in die bereitstehende Wahlurne.