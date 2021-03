Nach Waffenfund im Taunus : Haftbefehl gegen Soldaten und zwei Familienangehörige

Drei mutmaßliche Rechtsextremisten aus Hessen sitzen nach gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Hessischen Landeskriminalamts in Untersuchungshaft. In der Taunus-Gemeinde Glashütten bei Frankfurt haben Spezialkräfte am Sonntag zunächst einen 21 Jahre alten Bundeswehrsoldaten und einen weiteren, 63 Jahre alten Beschuldigten festgenommen, bei dem es sich um den Vater des Soldaten handeln soll. Ein dritter Verdächtiger, der 20 Jahre alte Bruder, stellte sich am Sonntagabend.

Die drei Männer sind miteinander verwandt. Sie sollen Waffen und Munition gehortet und sich rechtsextrem geäußert haben, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Bei der Durchsuchung der Wohnungen und der Diensträume des Soldaten fand die Polizei scharfe Schusswaffen, Munition, Sprengstoff, Schriftstücke und Datenträger.

Verdacht auf Volksverhetzung

Die Ermittlungsrichterin in Hanau erließ am Sonntag zunächst einen Haftbefehl gegen die beiden ersten Festgenommen. Auch gegen den dritten Mann erging ein Haftbefehl. Die Bundeswehr erklärte, die Strafverfolgungsbehörden würden bei ihren Ermittlungen unterstützt. Weitere Auskünfte könnten nicht gegeben werden.

Behörden ermitteln nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur gegen den Soldaten wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach dem Agenturbericht handelt es sich bei den sichergestellten Gegenständen um Kurz- und Langwaffen, die ebenso wie eine Handgranate aus dem ehemaligen Jugoslawien überwiegend nicht aus Bundeswehrbeständen stammen. Diese Angaben wollte ein Sprecher der Hanauer Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ebenso wenig bestätigen wie den Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Der 21 Jahre alte Heeressoldat, ein freiwillig Wehrdienstleistender, soll am Standort Pfullendorf in Baden-Württemberg eingesetzt sein. Dort hat das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen seinen Sitz. Die Ermittlungen werden aber von einer hessischen Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt Hessen geführt.

Zuletzt machte mehrfach das Kommando Spezialkräfte (KSK) im Zusammenhang mit Munitionsvorfällen Schlagzeilen. So war bei einem Kommandosoldaten aus Sachsen im Garten ein Waffenversteck mit Munition und Sprengstoff gefunden worden. Auf den Fall in Hessen sind die Behörden aber ganz unabhängig von schon laufenden Ermittlungen aufmerksam geworden.