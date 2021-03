Polizist unter Verdacht : Mehr als hundert Waffen bei der Frankfurter Polizei verschwunden

Zum Vernichten freigegeben: Waffen in einer Asservatenkammer in Frankfurt Bild: Sebastian Cunitz

Im Frankfurter Polizeipräsidium sind über einen längeren Zeitraum hinweg Waffen und Munition in hoher Zahl aus der Asservatenkammer verschwunden. Unter Verdacht steht ein 41 Jahre alter Beamter, gegen den schon seit August vergangenen Jahres wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ermittelt wird. Er soll die Waffen unterschlagen und anschließend verkauft haben.

Der Polizist ist schon im August vergangenen Jahres aufgefallen. Er soll im Irak für eine Sicherheitsfirma aus Nordrhein-Westfalen in einer Art paramilitärischen Einheit tätig gewesen sein. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. In diesem Zusammenhang soll der Beamte Daten weitergegeben haben, die er zuvor in den polizeilichen Datenbanken abgefragt hat.

Zu diesen Vorwürfen könnten nun noch Unterschlagung und Verstöße gegen das Waffenrecht hinzukommen. Nach Informationen der F.A.Z. handelt es sich um etwa 30 Vorgänge, die derzeit überprüft werden. In allen betreffenden Fällen ist der Verbleib von sichergestellten Schusswaffen unklar, wie es in Sicherheitskreisen heißt. Insgesamt gehen die Ermittler davon aus, dass Pistolen, Revolver und Langwaffen sowie Munition in dreistelliger Höhe entwendet worden sind. Der Beamte war im Kommissariat 15 für die Asservate und somit auch für die Lagerung der Waffen zuständig. Inzwischen ist er vom Dienst freigestellt.

Das Polizeipräsidium bestätigte auf Anfrage die Ermittlungen gegen den Beamten und dass es Unregelmäßigkeiten mit der Asservatenkammer gibt. Von den jüngsten Vorwürfen Kenntnis hat die Behörde nach eigenen Angaben seit dem 10. März. An diesem Tag, so heißt es, habe sie Akteneinsicht erlangt. Dass es Unstimmigkeiten mit den Waffenarsenalen geben könnte, ist jedoch schon mindestens seit September 2020 bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Polizeipräsident Gerhard Bereswill bereits die Innenrevision mit einer Überprüfung der Waffenasservate beauftragt – offenbar in dem Wissen, dass es dort in hoher Zahl zu mutmaßlichen Unterschlagungen gekommen ist.

Im Austausch mit der Staatsanwaltschaft prüfe das Polizeipräsidium Frankfurt in dem konkreten Fall nun, „inwiefern Erkenntnisse aus diesen Ermittlungen unmittelbar auch weitere disziplinarische Schritte zur Folge haben können“, heißt es aus der Behörde, bis hin zur Entlassung des Beamten aus dem Dienst.

Der Fall trifft das Polizeipräsidium an einem wunden Punkt. Denn dass es Mängel in der Organisation der Asservate gibt, ist lange bekannt. Vor Jahren schon soll sich ein Polizist an Drogen aus der Asservatenkammer, vorrangig für den eigenen Konsum, bedient haben. Schon damals hatte die Behörde das Management der sichergestellten Stoffe und Gegenstände neu aufstellen wollen. Das ist allerdings mehr als zehn Jahre her.

Tatsächlich wirft die bisherige Überprüfung kein gutes Licht auf das Asservaten-Management. Von Missständen ist die Rede. Das Polizeipräsidium selbst spricht von „drastischen Mängeln“, die man im Umgang mit Asservaten nun innerbehördlich festgestellt hat, „auch bezüglich der Kontrollmechanismen“.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte der F.A.Z., er nehme „die festgestellten Mängel“ sehr ernst. Man arbeite „intensiv daran, alle Defizite in der Handhabung mit Asservaten aufzuzeigen“ und Lösungen zu finden. Im Zusammenhang mit den jüngsten Vorwürfen habe die Behörde die Handhabung mit Asservaten abermals geprüft. Die offenkundigen Missstände seien behoben worden. Mehrere Arbeitsgruppen seien mit dem Vorgang befasst – „für eine tiefergehende Überprüfung und Erarbeitung von Maßnahmen“, wie es heißt.

Unklar ist derzeit, wie marode sich das Management erweist, wenn die Innenrevision ihren Bericht vorgelegt hat. Und erst recht, wenn die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Beamten, die die Staatsanwaltschaft Frankfurt gemeinsam mit dem Landeskriminalamt führt, beendet sind.