Brisante Videos aufgetaucht : Vorwurf überzogener Polizeigewalt in Idstein

Ein Polizist soll in Idstein auf einen liegenden Mann eingeschlagen haben. Das zeigen wiederhergestellte Videoaufnahmen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) will den Innenausschuss des Landtags zu dem Vorfall informieren.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) wird den Innenausschuss des Landtags in der nächsten Woche über einen umstrittenen Vorgang informieren, der sich vor mehr als zwei Jahren vor der Polizeistation Idstein abspielte. Den Anlass dafür bieten jetzt aufgetauchte Videos, die zeigen, wie vier Beamte Gewalt gegen einen damals achtunddreißigjährigen Kampfsporttrainer anwenden.

Dessen Vater wurde nach einem Verkehrsunfall auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Sein Sohn habe sich beim Betreten des Polizeigebäudes extrem aggressiv gezeigt, heißt es im Polizeibericht vom September 2020. Er habe einen Beamten zur Seite geschubst und versucht, eine Polizistin zu schlagen.

Drei Kollegen hätten das verhindert, indem sie den Mann nach draußen gebracht hätten. Als er versucht habe, einem Beamten Pfefferspray abzunehmen, hätten sie ihn zu Boden gebracht und gefesselt, so die Polizei. Indem der Mann laut geschrien habe, dass er keine Luft bekäme, habe er versucht, „die Öffentlichkeit zu gewinnen“.

Wie die F.A.Z. damals weiter berichtete, wurden nach den Angaben der Polizei bei dem Kampf zwei Beamte und der Achtunddreißigjährige leicht verletzt. Er sei von einem Sanitäter versorgt worden, habe aber eine weitergehende Behandlung abgelehnt. Der Zwischenfall, der von Passanten verfolgt wurde, löste eine ju­ristische Auseinandersetzung aus, die sich bis heute in die Länge zog, weil die Überwachungsaufnahmen von dem Vorfall mit neuen Filmen überschrieben worden waren.

Wiederherstellung der Aufnahmen gelang mit viel Aufwand

Dazu komme es nach ein paar Wochen automatisch, erklärte der Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Donnerstag. In diesem strittigen Fall habe ein Beamter allerdings die ausdrückliche Anweisung gehabt, die Löschung zu verhindern. Als er sie habe ausführen wollen, sei es aber schon zu spät gewesen. Der Behördensprecher erinnerte daran, dass das Versäumnis, das der damalige Polizeipräsident Stefan Müller als „sehr ärgerlich“ bezeichnet habe, „disziplinarrechtlich gewürdigt“ worden sei. Die Wiederherstellung der Aufnahmen sei erst gelungen, nachdem sich mehrere Unternehmen damit befasst hätten.

Die rekonstruierten Bilder zeigen, wie vier Beamte insgesamt ungefähr vier Minuten lang mit dem sich am Boden windenden Achtunddreißigjährigen ringen, um ihn zu fixieren. Dabei schlägt ihm einer der Beamten einmal mit der Faust und einmal mit der flachen Hand gegen den Kopf. Danach vergehen noch weitere Minuten, bis es den Polizisten schließlich gelingt, den durchtrainierten Mann zu­nächst zu fesseln und ihm anschließend Handschellen anzulegen.

„Wir fühlen uns durch das Video ins Recht gesetzt“, sagte der Anwalt des Festgenommenen, Michael Heuchemer, am Donnerstag im Gespräch mit der FAZ. Denn die von den Polizisten behaupteten „initialen Provokationen“ seien nicht zu sehen. Die Aufnahmen bestätigten die Aussage seines Mandanten, dass er niemanden geschubst und nicht versucht habe, einem Beamten das Pfefferspray abzunehmen. Im Übrigen seien die Erinnerungsvermerke der Beamten, die sich in den Ermittlungsakten befänden, schwammig und lückenhaft.

Am Mittwoch berichtete zuerst die „Frankfurter Rundschau“ über die Aufnahmen der Überwachungskameras in Idstein, die auch im Internet frei verfügbar sind (youtube.com/@deliverfree). Die Linksfraktion im Hessischen Landtag zeigte sich „entsetzt, aber nicht überrascht“. Die FDP bekundete ihre Fassungslosigkeit. Als „zutiefst besorgniserregend“ bezeichneten die Grünen die Berichterstattung.

Ermittlungen gegen drei Beamte eingestellt

Sie enthielt allerdings am Mittwoch noch nicht die Information, die am Donnerstag nachgeschoben und der F.A.Z. von der Staatsanwaltschaft bestätigt wurde. Danach stellte die Justizbehörde ihr Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt nach der Sichtung des Videos im November in drei Fällen „mangels eines anzunehmenden hinreichenden Tatverdachts“ ein. Zu dem Verfahren gegen den Polizisten, der den Achtunddreißigjährigen schlug, mach­te die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Heuchemer geht nach eigenem Bekunden gegen die Einstellung des Verfahrens in den drei Fällen juristisch vor.

Gegen seinen Mandanten läuft ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Darauf habe man mit unmittelbarem Zwang durch körperliche Gewalt reagiert, hieß es im Polizeipräsidium. Dessen Präsident Peter Paschek betonte, dass er jeden Vorwurf, dass sich Polizeibedienstete falsch verhalten hätten, sehr ernst nehme. Aber auch für Polizeibeamte gelte die Unschuldsvermutung. Sie seien als Träger des staatlichen Gewaltmonopols zur Anwendung von körperlicher Gewalt berechtigt.

„Solche Situationen sehen nie schön aus, auch wenn sie im jeweiligen Fall geboten, rechtmäßig und unvermeidlich sind.“ Das seien auch für die Beamten schwierige und herausfordernde Momente, die aber zum Aufgabenprofil gehörten. Wenn der Vorwurf der unangemessenen Gewaltanwendung im Raume stehe, müsse es objektive und umfassende Untersuchungen durch interne Stellen und die Staatsanwaltschaft geben. Die Beamten dürften aber von der Öffentlichkeit eine objektive und nicht vorverurteilende Bewertung erwarten.

Paschek kündigte an, dass das Polizeipräsidium nach dem Abschluss des noch laufenden Strafverfahrens prüfen werde, ob ein Fehlverhalten vorgelegen habe, das disziplinarrechtlich zu würdigen sei.