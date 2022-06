Vorwurf sexueller Belästigung : Bischof Bätzing entschuldigt sich für Ernennung eines Beschuldigten

Der Bezirksdekan, wegen dessen Ernennung sich der Limburger Bischof Georg Bätzing in den vergangenen zwei Wochen Kritik ausgesetzt sah, ist von seinem Amt zurückgetreten. Der 64 Jahre alte Pfarrer, dem zwei Frauen sexuelle Belästigung vorwerfen, habe dies selbst angeboten, und der Bischof habe den Rücktritt mit sofortiger Wirkung angenommen, teilte die Pressestelle des Bistums Limburg mit. Das Bistum selbst nennt den Namen des Priesters. Es handelt sich um Winfried Roth, der eine Pfarrei im Westerwald leitet und am 19. Dezember 2020 von Bätzing zum Bezirksdekan ernannt worden war.

Bätzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, entschuldigte sich für die damalige Beförderung. „Ich nehme wahr, dass meine Entscheidung für die Betroffenen nur schwer zu ertragen ist und darüber hinaus Irritation und Ärgernis ausgelöst hat.“ Dies habe er vor zwei Jahren so nicht gesehen. Er bezeichnet die damalige Ernennung, für die er sich auf ein Votum aus dem Bezirk berufen hatte, nun als falsch.

Verbal und körperlich bedrängt

In der „Zeit“-Beilage „Christ und Welt“ vom 24. Mai hatte eine katholische Gemeindereferentin berichtet, der Pfarrer habe sie im Jahr 2007 verbal und körperlich bedrängt. Auch einer evangelischen Pfarrerin, die sich damals noch in der Ausbildung befand, war Ähnliches im Jahr 2000 widerfahren. Als der 2016 ins Amt gekommene Bischof Bätzing von den Vorfällen erfuhr, traf er sich mit den beiden Frauen und sprach gegenüber dem Pfarrer eine Ermahnung aus. Dennoch beförderte er den Geistlichen 2020 zum Bezirksdekan.

Das Bistum hatte angesichts der Kritik hervorgehoben, Bischof Bätzing setze sich entschieden für einen Kulturwandel in der Kirche ein, durch den Betroffene gehört, Missbrauch verhindert sowie Täter und Taten klar benannt würden. Allerdings war das Vorgehen auch in kirchlichen Kreisen auf Unverständnis gestoßen. Auf dem Katholikentag in Stuttgart hatte es jüngst eine ­Diskussion darüber gegeben, dass in der kirchlichen Missbrauchsdebatte sexualisierte Gewalt gegen Erwachsene und vor allem Frauen bisher vernachlässigt werde.