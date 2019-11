Vorwürfe gegen Frankfurter OB : Feldmanns Cyber-Army

Seit Tagen schweigt der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zu den Vorwürfen, dass seine damalige Lebensgefährtin zu ungewöhnlich guten Konditionen bei einer Kita der Arbeiterwohlfahrt unter Vertrag stand. Und auch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) äußert sich nach einer ersten Stellungnahme nicht mehr, weder zu Fragen rund um die Personalie Feldmann noch zu älteren Vorwürfen, den Betrieb zweier Flüchtlingsheime betreffend.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Doch inzwischen zeichnet sich die Verteidigungsstrategie ab: Feldmann und die Awo sind demnach Opfer eines Komplotts von ganz rechts. Zu denen, die sich in diesem Sinn äußern, gehört Thomas Murawski, der für die SPD im Ortsbeirat 5 sitzt. Der Sprecher des Awo-Ortsvereins Sachsenhausen kommentiert einen Tweet der „Frankfurter Rundschau“, mit dem diese auf einen kritischen Kommentar zu Feldmanns Schweigen verlinkt, am 22. November mit einem Foto; auf ihm zu sehen ist ein offensichtlich mit Schreibmaschine geschriebener Drohbrief, der, so vermerkt es eine handschriftliche Notiz am linken unteren Rand, am 20. November 2019 bei der Awo-Seniorenanlage an der Kohlbrandstraße eingegangen sein soll.