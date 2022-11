Champions League : Lissaboner Angst vor Frankfurter Fans

Die Frage ist fast obligatorisch und an diesem Dienstag immer wieder zu hören: „Hast Du noch ein Ticket für heute Abend?“ Und die Antwort ist meist auch immer die gleiche: „Ich suche selbst noch.“ Tausende Frankfurter haben in den vergangenen Tagen die Reise nach Portugal angetreten, um in der Hauptstadt Lissabon das finale Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt in der Champions League live verfolgen und ihre Mannschaft anfeuern zu können.

Doch: Die meisten von ihnen werden das Estádio José Alvalade, in dem Sporting nördlich des Stadtzentrums seine Heimspiele austrägt, maximal von außen sehen. Denn der portugiesische Spitzenklub hat sich entschieden, lieber Tausende Sitzplätze in der 50.000 Zuschauer fassenden Arena leer stehen zu lassen als diese für Fans der Eintracht frei zu geben. Offenbar bekommt der Klub die Karten an seine eigenen Anhänger nicht verkauft, die Frankfurter würden sie gerne nehmen.

Frankfurter Fans müssen draußen bleiben

Doch die Tickets bleiben Mitgliedern vorbehalten, können von deutschen Fans nicht gekauft werden. Für Tausende Frankfurter, die für viel Geld die Reise nach Portugal auf sich genommen haben, ist das eine Farce. Schon am Montag hatten sich viele von ihnen vor dem Ticketshop von Sporting am Stadion um Karten bemüht und sogar Fans der gegnerischen Mannschaft angesprochen mit der Bitte, doch mit ihrem Mitgliedsausweis Karten für hessische Fans zu holen. Doch die meisten Anfragen blieben ohne Erfolg.

Christoph zum Beispiel ist mit einigen Freunden am Montag von Frankfurt mit dem Auto nach Luxemburg gefahren und von dort nach Lissabon geflogen, um die Eintracht in der Champions League zu sehen. Seine Hoffnung: Vor Ort würde er schon irgendwie an eine Karte kommen. „Aber das wird jetzt nichts mehr“, sagt er am Dienstag in der Lissaboner Markthalle Mercado da Ribeira und nippt an seinem Weißbier. Insgesamt hat die Eintracht 2500 Karten zugeteilt bekommen, die schnell unter den Fans vergriffen waren.

Sporting will nicht wie Barcelona sein

Den Frankfurter Fußballanhängern eilt spätestens seit der erfolgreichen Europa League-Saison im vergangenen Jahr, die mit dem Titel endete, der Ruf voraus, stets mit zahlreichen reisefreudigen Fans die Auswärtsspiele zu besuchen. Vor allem die Reise nach Barcelona, als Eintracht Frankfurt vor mehr als 30.000 Frankfurtern im Stadion Camp Nou 3:2 gegen Barcelona gewann und das Auswärts- zu einem Heimspiel machte, sorgte für Schlagzeilen. Damals hatte der FC Barcelona auf den Heimvorteil nahezu verzichtet und lieber von den Frankfurter Fans das Geld für die Eintrittskarten kassiert.

Christoph ist enttäuscht. Er kann nicht verstehen, wieso ein Verein lieber Plätze leer stehen lässt als sie Fußballfreunden zu geben, die ein ehrliches Interesse daran haben. Seine Stimmung will er sich an diesem Tag, an dem in der Metropole an d er Atlantikküste überall Frankfurter unterwegs sind, nicht vermiesen lassen. Das Spiel werden sie in einem Pub anschauen – vermutlich mit vielen anderen Fans aus Hessen.