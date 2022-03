Flucht in den Taunus : Von Vietnam nach Schmitten

Viele Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen und schnell ein Obdach benötigen: Nicht zum ersten Mal stehen Kreise, Städte und Gemeinden wie derzeit angesichts des Ukrainekriegs vor einer solchen Herausforderung. Auch der Hochtaunuskreis nicht, in dem eine Stadt liegt, von der jetzt wieder häufiger die Rede ist. In Königstein wurde 1949 der Königsteiner Schlüssel ausgehandelt. Ursprünglich, um die Finanzierung einer Forschungseinrichtung zwischen den Ländern aufzuteilen. Er nimmt dabei Einwohnerzahl und Steuerkraft zum Maßstab. Inzwischen wird die Formel für viele Zwecke angewandt. Auch wenn es darum geht, Flüchtlinge auf Gebietskörperschaften zu verteilen. Das „Haus der Länder“, in dem der Schlüssel entstand, heißt heute wieder Villa Rothschild. Man kann dort vornehm essen und übernachten.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. Folgen Ich folge

Wie viele Menschen aus der Ukraine in den Taunus kommen werden, ist noch unklar. Zumal viele direkt Verwandte und Freunde ansteuern und nicht den Weg über die hessische Erstaufnahmeeinrichtung nehmen. Sie liegt in Gießen, und als Nachbar bekam der Hochtaunuskreis in der zweiten Märzwoche vom Land die Anweisung, Unterkünfte mit 1000 Plätzen für die Erstaufnahme bereitzustellen. Innerhalb von drei Tagen, weshalb nur der Rückgriff auf zwei Schulsporthallen blieb. Eine Notlösung, die an ähnliche Situationen in den vergangenen 43 Jahren erinnert. Die Spanne lässt sich konkret angeben, denn es war ein neues Phänomen, will man nicht in die Geschichte bis zum Homburger Landgrafen Friedrich II. zurückgehen, der französische Glaubensflüchtlinge in Friedrichsdorf und Dornholzhausen ansiedelte. Oder in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als unter ungleich schwierigeren Umständen die Vertriebenen hier eine neue Heimat finden mussten. Das Wort Flüchtlinge tauchte in der Berichterstattung über den Taunus lange nur in Zusammenhang mit den aus Ostpreußen, Schlesien oder dem Sudetenland vertriebenen Deutschen auf, für die neue Wohnsiedlungen entstanden.