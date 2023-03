Vater werden, Vater sein, Doktorarbeit schreiben. Partnerschaft führen, im Haushalt helfen, Freundschaften pflegen. Zwischendurch noch Geld verdienen. Sebastian Bleuel plant seinen Alltag mit Bedacht. Der Fünfunddreißigjährige ist in Ehrenberg geboren, einem Dorf am Fuße der Wasserkuppe. Seit 2021 unterstützt die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung seine Promotion mit einem Stipendium.Bleuel steht kurz davor, seine Doktorarbeit am Institut für strategische Unternehmensführung und Finanzen der Universität Ulm abzuschließen. Er befasst sich mit Waldkohlenstoff-Gutschriften und deren Integrationsfähigkeit im Emissionshandelssystem der EU.

Davor hat er an der Frankfurt School of Finance & Management den Executive Master of Business Administration erworben, an der Hochschule Fulda im Bachelor internationale Betriebswirtschaftslehre sowie im Master Accounting, Finance, Controlling studiert und in der Industrie und Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Angefangen hat er mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann.