Fit an den Feiertagen : Eiweißriegel statt Weihnachtsgans

Das Weihnachtsessen fällt spärlich aus. Ein trockener Fitnessriegel, aufgerissen und verschlungen zwischen zwei Sporteinheiten. Kauend lehnt der Mann, der mit Weihnachten nicht viel anfangen kann und der auf den Namen Matthias hört, an der Wand des Fitnessstudios „Elements“ am Henniger Turm. Es ist Mittagszeit. Während andernorts gerade die Weihnachtsgans aufgetischt oder der Plätzchenteller neu befüllt wird, hat er sich entschieden, zu schwitzen statt zu schlemmen. Gemeinsam mit seiner Frau hat der Fünfundfünzigjährige am zweiten Weihnachtstag das Sofa gegen das Fitnessstudio eingetauscht – und ist dort nicht alleine. Die Mehrzahl der Geräte sind besetzt, die Kurse sind restlos ausgebucht, im Outdoorpool herrscht Hochbetrieb.

Auch Stefanie Schlothauer nutzt den zweiten Weihnachtstag, um endlich mal in Ruhe Sport zu machen. Nach drei Tagen ohne Bewegung sei sie zudem furchtbar „unausgeglichen“, erzählt sie. Der Besuch im Fitnessstudio sichert also den weihnachtlichen Familienfrieden.

130 Mal „Frohes Fest“ wünschen

Auf der Matte neben ihr trainiert die 27 Jahre alte Malina Vogt. Am Feiertag kennt sie ebenfalls keine Eile. Sie lässt sich Zeit. Das sei ihr Geschenk an sich selbst, sagt sie. Vogt arbeitet freiberuflich als Fitness-Trainerin und ist besonders dankbar um ihren Nebenjob. Nach zwei Tagen im Kreise der Familie sei sie froh gewesen, einen Kurs geben zu müssen. „Heute ist es so voll hier, wie ich es selten erlebt habe“, wundert sie sich. Auch ihr Kurs sei ausgebucht gewesen. „Die Stimmung war super. Die Leute sind entspannt, man merkt, dass sie sich regeneriert haben.“

Ein Stockwerk tiefer steht Marie Köhnen am Empfang und begrüßt die Neuankömmlinge. Keiner eilt, alle schlendern. Sie alle scheinen Zeit mitgebracht zu haben. Und weil Weihnachten ein Familienfest ist, laufen viele gleich im Verbund auf. Mama, Papa, mit etwas Abstand dahinter die pubertierende Tochter. Alle drei tragen sie gleiche Hosen. Ihre Schuhe leuchten so hell, wie nur nigelnagelneue Schuhe leuchten können. Auch ohne Erklärung wird klar, was unter dem Weihnachtsbaum lag. Nach drei Tagen im Empfangsdauerdienst wirkt das Weihnachtslächeln von Marie Köhnen nicht mehr ganz so feierlich. Allein an diesem Morgen hat sie schon 130 Mal „Frohes Fest“ gewünscht. Und nicht immer habe sie eine Antwort bekommen, sagt sie. Denn manch einer scheint das Fitnessstudio zu nutzen, um vor dem Weihnachtsstress zu fliehen. Kopfhörer auf, Musik an, Umgebung ausblenden.

Vom Krafttraining an die Kaffeetafel

Ein paar Kilometer weiter, auf der anderen Mainseite, wird ebenfalls geschwitzt. Im Fitseveneleven an der Mainzer Landstraße erhoffen sich viele Sportler eine Pause von der Weihnachtssause.

Trainer Henri Wenger wundert es nicht, dass das Studio an dem Feiertag so gut besucht ist. „Es gibt zwei verschiedene Sportlertypen, die an solchen Tagen hier herkommen“, so seine Beobachtung. „Da haben wir diejenigen, die ihre feste Routine haben und die durchziehen.“ Und dann seien da noch jene, die die Gelegenheit nutzen, sich für ein paar Stündchen von zu Hause zu verdrücken. Nach intensiven Tagen im Kreise der Familie, sei die Möglichkeit, im Fitnessstudio Dampf abzulassen, für viele eine willkommene Abwechslung. Auch der Einundzwanzigjährige ist froh, arbeiten zu müssen. „Ich hatte viel Familienprogramm.“

Zeit für den Sport finden

Da-Hien Ngo hat genau das noch vor sich. Bevor es am Nachmittag an die gedeckte Kaffeetafel geht, will er noch ein paar Kraftübungen machen. Einfach, um sich ein bisschen besser zu fühlen und mit mehr Genuss schlemmen zu können „An den Feiertagen kann ich mir bewusst Zeit für meinen Sport nehmen“, sagt er. Während einer normalen Arbeitswoche falle es ihm oft schwer, sich ein paar Stunden für das Training freizuschaufeln. Und wenn er es doch schaffe, sei er oft in Eile. Heute aber habe er endlich einmal Ruhe, um das Sportprogramm abzuarbeiten. Und die genießt er.

Zeit hat eine 44 Jahre alte Frankfurterin, die gerade das Studio verlassen will, an diesem letzten Weihnachtsfeiertag nicht mehr. Die Schwiegereltern sind zu Besuch, der dreijährige Sohn, Ehemann und ein opulentes Weihnachtsmenü warten zu Hause. Eine Stunde hat sie sich an diesem Tag ausgeklinkt, um, angeleitet durch einen Personal-Trainer, ihr Sportprogramm zu absolvieren. Im Kampf gegen überflüssige Pfunde wolle sie sich keine Pause gönnen, sagt sie. Erst recht nicht zur Weihnachtszeit. Außerdem schmecke das Festessen besser mit dem Wissen, schon etwas geleistet zu haben.

Nicken bei Trainer Henri Wenger. Das Thema gesunde Ernährung an den Weihnachtstagen hat auch ihn und seine Familie umgetrieben. Sie alle sind Sportler. Durch und durch. Als Kompromiss gab es Putenbrust statt Gänsekeule.