Volkssport in Gefahr : Wieso das Kegeln aus der Bahn geraten ist

Die Gegenwart des ehemaligen Volkssports Kegeln sieht düster aus. Gerade einmal 6000 Vereinskegler gibt es in Hessen noch. Ein Besuch an der Scherenbahn.

Kegeln war in Deutschland einmal so etwas wie ein Volkssport. Aber „alle Neune“ wird in Gaststätten und Sportanlagen immer seltener gerufen. Das Freizeitkegeln steckt, ebenso wie der vereinsmäßige Kegelsport, in einer tiefen Krise. Zählte der Hessische Kegler- und Bowling-Verband in den Achtzigerjahren noch mehr als 20.000 Vereinsmitglieder, gibt es nun nur noch rund 6000 Vereinskegler. Auch die Freizeitkegler werden immer weniger. Von einstigen 88 Hobbyklubs, die regelmäßig in die Anlage des Kegelsportvereins Wetzlar (KSV) im Stadtteil Hermannstein gekommen waren, um bei einem Bier und lockeren Gesprächen mit der Kugel möglichst viele der neun Kegel abzuräumen, sind heute gerade noch 18 übrig. „Das ist schon eine sehr deutliche Entwicklung“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Jochen Janson, der auch gleichzeitig Präsident des Hessischen Kegler- und Bowling-Verbands ist.

Er kennt die Anlage, die er vor 20 Jahren mit eröffnet hatte, wie seine Westentasche und hat im Bauausschuss des Vereins den Neubau geleitet. Zweieinhalb Kilometer Stromkabel seien hier verlegt worden, die Lüftung pumpe rund 60.000 Liter Frischluft am Tag in den großen Hauptraum, erzählt er. Vier Bahnen, eine Theke für Getränke, eine kleine Küche, Umkleidekabinen für den Vereinssport und ein kleines Büro finden im Gebäude Platz. Draußen gibt es außerdem eine große Terrasse für Grillfeste im Sommer. 800.000 Euro seien in den Bau der Anlage geflossen, die nun, da sie abbezahlt ist, als Eigenkapital die Zukunft des Vereins sichern soll. Seit 1978, da war Janson gerade 15 Jahre alt, ist er Mitglied des KSV, seit 20 Jahren ist er dessen Präsident. Alles ehrenamtlich.