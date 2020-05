Bouffier zur Corona-Krise : „Wir sind noch nicht über den Berg“

Aktualisiert am

Hessens Ministerpräsident Bouffier hat nach den Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefs der Länder in einer Pressekonferenz über die weiteren Schritte in der Corona-Krise informiert.

Laut Bouffier wird Hessen im „Großen und Ganzen auf der Linie“ der Bundesbeschlüsse bleiben. Es sei nie die Absicht, dass das Land eigene Wege gehe.

Hessen werde die umfassenden Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 5. Juni verlängern. Das werde Bouffier dem Corona-Kabinett so zur Entscheidung vorschlagen. So sollen sich etwa Familien aus zwei Haushalten treffen dürfen. Bislang galt die Regel, wonach maximal zwei Menschen zusammen im öffentlichen Raum unterwegs sein durften. Ausnahmen galten für Familien oder Menschen, die in einem Haushalt leben.

Freizeitsport im Freien solle wieder möglich sein, sagte Bouffier. Noch im Mai sollen zudem Fittnessstudios öffnen können. Hier komme es jedoch auf das jeweilige Hygienekonzept an.

Restaurants und andere Gaststätten in Hessen sollen ebenfalls bereits im Mai wieder öffnen dürfen. Dies gelte auch für Hotels und Campingplätze, so Bouffier. Genaueres werde das Corona-Kabinett am Donnerstag festlegen.

Ebenfalls am Donnerstag werde auch die Anzahl der Teilnehmer für Großveranstaltungen entschieden. Bouffier nannte hierbei einen Richtwert von 100 Personen. Jedoch seien bei entsprechender Größe des Veranstaltungsortes unter Umständen auch mehr Anwesende möglich.

Schulunterricht in Hessen

Weiterhin soll ab dem 18. Mai der Schulunterricht der Sekundarstufe I wieder beginnen. Ab dem 2. Juni sollen auch die Grundschulen wieder unterrichten und Kitas öffnen. Lehrkräften mit Vorerkrankung sei es allerdings freigestellt, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen.

Mehr zum Thema 1/

Insgesamt vertraue Bouffier darauf, dass Bürgerinnen und Bürger sich verantwortlich verhalten werden. Dennoch warnte der Ministerpräsident vor den Folgen einer möglichen zweiten Infektionswelle, weswegen alle Maßnahmen zeitlich beschränkt seien: „Wir sind noch nicht über den Berg.“