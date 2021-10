Rumoren in der hessischen CDU : Bouffier unter Zugzwang

Wenn Frank Lortz (CDU), seit 2003 Vizepräsident des Hessischen Landtags, eine Sitzungswoche eröffnet, blickt er gern zurück auf das zurückliegende Spiel der Frankfurter Eintracht. Die Leutseligkeit des Achtundsechzigjährigen ist aber nur einer seiner Charakterzüge. Der CDU-Vorsitzende im Landkreis Offenbach weiß seine Machtbasis zu nutzen – als loyaler Parteisoldat an der Seite des Vorsitzenden, aber auch als Mahner.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Darum herrschte absolute Stille, als Lortz am Montagabend in der Hofheimer Stadthalle sprach. In einer vertraulichen Sitzung berieten die einhundert führenden Mitglieder der hessischen Union über den Ausgang der Bundestagswahl. Lortz’ Debattenbeitrag erschließt sich nur richtig angesichts der Vorgeschichte, die am Montagmorgen im Bundesvorstand der CDU beginnt.