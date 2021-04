Virologin Sandra Ciesek : „Türöffner-Tests sind gefährlich“

Aktualisiert am

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek nimmt die Antigen-Schnelltests zumindest teilweise in Schutz. Bild: Ellen Lewis

Wann haben Sie sich zuletzt einem Antigen-Schnelltest unterzogen?

Wenn ich selbst Symptome habe, etwa Halskratzen, mache ich einen PCR-Test, weil ich den hier in der Klinik direkt in die Diagnostik geben kann. Aber ich habe mir auch schon Schnelltests besorgt, um zu sehen, wie sie funktionieren – Spucktests zum Beispiel. Und meine Tochter macht die Tests brav in der Schule.

Die Antigen-Schnelltests sind in die Kritik geraten. Unter anderem wird moniert, damit würden zu viele asymptomatische Infizierte übersehen. Eine Studie der Cochrane Library zeigt, was das betrifft, große Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern. Wie bewerten Sie das?