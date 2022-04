Virologin Sandra Ciesek : „Keiner weiß, ob das Virus harmloser oder gefährlicher wird“

Aktualisiert am

Wie geht es weiter mit Corona? Virologin Sandra Ciesek spricht in der Reihe „Wissenschaft im Dialog“ über Corona-Medikamente, den Nutzen von Auffrischungsimpfungen und die Aussichten für den Sommer.

Viruslast kann nicht mit Symptomschwere gleichgesetzt werden, Katzen sind keine Superspreader, und der weitere Verlauf der Pandemie ist nur schwer einzuschätzen. Diese und andere Erkenntnisse über Corona konnten am Donnerstag die Zuhörer eines Gesprächsabends mit der Virologin Sandra Ciesek mitnehmen. In der Reihe „Wissenschaft im Dialog“, die von der F.A.Z., der Polytechnischen Gesellschaft und der Historischen Villa Metzler gGmbH veranstaltet wird, unterhielt sie sich mit F.A.Z.-Redakteur Sascha Zoske über die Lehren aus zwei Jahren Pandemie.

Mit der Spanischen Grippe, die von 1918 bis 1920 auf der ganzen Welt gewütet und etwa 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, sei die aktuelle Pandemie schwer zu vergleichen, sagte Ciesek. Intensivmedizin habe es damals kaum gegeben, Sekundärinfektionen seien weit schlechter zu behandeln gewesen. Trotzdem handle es sich auch bei der Covid-Krise um ein Jahrhundertereignis. Mit Prognosen über den weiteren Verlauf ist Ciesek vorsichtig.

„Das weiß keiner“

Sie sei immer wieder erstaunt, wenn sie von Kollegen höre, dass jetzt nur noch mildere oder umgekehrt viel gefährlichere Virusvarianten zu erwarten seien. „Die ehrliche Antwort lautet: Das weiß keiner.“ Kritisch sieht sie den Ausdruck „Killer-Variante“, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kürzlich mit Blick auf eine mögliche Kombination der Virustypen Omikron und Delta gebraucht hatte. Sie würde eine solche Bezeichnung nicht verwenden, sagte die Wissenschaftlerin – schließlich handele es sich nicht um einen „Fachbegriff“.

Das Virus komplett einzudämmen, sei wohl unmöglich, meint die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Frankfurter Uniklinikum. Eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung, sei es durch Impfung, Genesung oder beides, werde Covid-19 aber hoffentlich weniger gefährlich machen.

Helfen könnten dabei neue Medikamente wie Paxlovid, ein Proteasehemmer, der ein wichtiges Virus-Enzym blockiert. Damit könne die Viruslast erheblich gesenkt werden, wodurch sich zum Beispiel bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem schwere Verläufe verhindern ließen. Allerdings habe Paxlovid starke Neben- und Wechselwirkungen, weshalb Nutzen und Risiken im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden müssten. Sinnvoll könnte laut Ciesek eine jährliche Auffrischung der Impfung sein. Wie bei Influenza sei ein angepasster Impfstoff gegen die saisonal zirkulierenden Varianten vorstellbar, sagte die Professorin.

Studien aus Großbritannien ließen vermuten, dass die Entwicklung der Pandemie noch mindestens anderthalb Jahre lang schwer einzuschätzen sein werde. Die Forschung habe die Mutationsfähigkeit des Erregers unterschätzt. Es sei aber auch möglich, dass sich das Virus zu einem harmlosen Erreger grippaler Infekte entwickle.

Mehr zum Thema 1/

Was die nächsten Monate angeht, ist Ciesek verhalten optimistisch. „Alle haben natürlich die Nase voll von der Pandemie. Es gilt aber weiterhin, dass sie noch nicht zu Ende ist.“ Wenn sich nicht plötzlich eine neue Variante entwickle, könnten sich die Menschen Hoffnungen auf einen halbwegs entspannten Sommer machen. Ciesek selbst bleibt nach eigenen Worten vorsichtig: In Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln trage sie weiterhin Maske.