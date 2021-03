„Hochschullehrerin des Jahres“ : Virologin Ciesek wie Drosten für „Corona-Podcast“ ausgezeichnet

Aktualisiert am

Für ihren Podcast „Coronavirus Update“ werden Sandra Ciesek und Christian Drosten vom Deutschen Hochschulverband ausgezeichnet. Der Titel „Hochschullehrer des Jahres“ geht damit erstmalig an zwei Personen.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und ihr Berliner Kollege Christian Drosten werden für ihren Corona-Podcast als „Hochschullehrer/in des Jahres“ ausgezeichnet. Damit vergibt der Deutsche Hochschulverband (DHV) die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erstmalig an zwei Personen.

Als Protagonisten des NDR-Podcasts „Coronavirus Update“ kommunizierten die beiden seit Beginn der Pandemie Woche für Woche neue Erkenntnisse der Corona-Forschung und ordneten diese kompetent und allgemeinverständlich ein, begründete DHV-Präsident Bernhard Kempen am Dienstag die Wahl.

„Beide Virologen lassen dabei ein Millionenpublikum in Echtzeit an wissenschaftlichen Debatten partizipieren und führen im Alltag damit einer breiten Öffentlichkeit anschaulich vor Augen, wie das Abenteuer Forschung funktioniert“, hieß es weiter.

„Verehrt, gelobt, häufig kritisiert“

Die zwei scheuten die Auseinandersetzung nicht und würden sachbezogen informieren. „Dafür werden sie verehrt, gelobt, aber häufig auch kritisiert, mitunter sogar verleumdet oder gehasst. Trotzdem bleiben sie der Wahrheitssuche, dem ständigen Hinterfragen von Einsichten im Lichte neuer Erkenntnisse, verpflichtet“, sagte Kempen.

Mehr zum Thema 1/

Die Auszeichnung wird am 31. Mai bei der „Gala der Deutschen Wissenschaft“ verliehen, die online stattfindet. Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité - Universitätsmedizin Berlin, seine Kollegin Ciesek ist Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt.