Baumkuchen : Kuchen-Klassiker frisch von der Walze

Bäume wachsen Jahr um Jahr, Baumkuchen von Minute zu Minute. Viktoria Poschenrieder steht vor ihrer Baumkuchenmaschine. So heißt das Gerät aus Metall wirklich, es ist ausschließlich dafür gemacht, Baumkuchen zu backen. Die 30 Jahre alte Konditormeisterin senkt die Ein-Meter-Walze der Maschine mithilfe eines Griffs in die Wanne mit dem Teig, dreht sie, damit die Walze rundherum vom Teig bedeckt wird, und schiebt sie zurück in den Ofen. Klappe zu, und die erste Schicht backt bei mehr als 200 Grad Hitze. Durch ein Fenster ist zu sehen, wie sich der helle Teig in Sekunden bräunt.

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis Folgen Ich folge

Nach höchstens einer Minute öffnet Poschenrieder die Klappe, senkt die Walze wieder in die Wanne, der gebackene Teig wird von rohem ummantelt – und ebenfalls gebacken. Dasselbe dann noch knapp zwanzigmal. So entsteht ein Baumkuchen: Schicht um Schicht. Wenn Poschenrieder später ein Stück aufschneiden wird, werden die Ringe im Innern sichtbar werden und an Jahresringe eines Baumes erinnern.

Die junge Konditorin trägt das dunkelbraune Haar zu einem kurzen Zopf im Nacken geflochten, über das weiße Hemd hat sie eine rote Schürze gebunden. Seit einem guten Jahr verwirklicht Poschenrieder ein Ziel, das sie schon vor 13 Jahren beim Berufseinstieg hatte: selbständig als Unternehmerin zu arbeiten. „Viktorias Baumkuchen“ entstehen in einem kaum 30 Quadratmeter kleinen, renovierten Kellerraum in einem Haus in Oberursel. Im Erdgeschoss ist der Laden von „Heller Pralinen“, unten kann die Konditorin zur Miete backen.

Eineinhalb Jahre habe sie nach einem Raum gesucht, sagt Poschenrieder zwischen den Geräten, die sie für die Produktion angeschafft hat. Weil sie außer Baumkuchen noch Hochzeitstorten macht, stehen in dem gefliesten Raum auch zwei Kühlschränke und ein Gefrierschrank. Mit Anfang 20 habe es ihr noch an Erfahrung gefehlt. Aber irgendwann habe sie gemerkt, dass der richtige Moment gekommen sei, ein Unternehmen zu gründen.

Wenn viele Aufträge kommen, springen die Geschwister ein

Auf der Holzplatte des Arbeitstischs hat Poschenrieder bereitgestellt, was sie für den Baumkuchen braucht, den sie an diesem Vormittag backen wird. In zwei hohen Messbechern schimmern rund 35 Dotter und ebenso viele Eiklar. Die Eier hole sie beim Bauern in Waldems, berichtet die Konditorin, die in Idstein wohnt, also im Rheingau-Taunus-Kreis, und zum Arbeiten in den Hochtaunuskreis pendelt – wie auch zuvor als Angestellte bei verschiedenen Konditoreien. Dort und in Frankfurt verkauft sie die meisten Baumkuchen, aber auch nach Hamburg hat sie schon welche verschickt. Sie verkauft ausschließlich auf Bestellung, malt sich aber aus, einmal einen Laden zu eröffnen.

Aus einem Metallkessel neben den Bechern mit den getrennten Eiern duftet es nach Butter und Gewürzen. Poschenrieder zählt auf: „Vanille, Zitrone, Kardamom, Salz, Tonkabohne.“ Auf einer Gasflamme bringt sie die Buttermasse auf die richtige Temperatur, bevor der Kessel in die Anschlagmaschine kommt. Darin kreist dann ein Riesenschneebesen. Poschenrieder fügt Marzipan mit Rum hinzu und das Eigelb. Wichtig sei, die Zutaten in einem vom Lebensmittelrecht vorgeschriebenen Verhältnis zu mischen. Sonst darf der Baumkuchen nicht Baumkuchen heißen. Poschenrieder bietet zwei Sorten an: den Klassiker, den es schon seit sehr langer Zeit gibt, in vielen Konditoreien wegen des Aufwands heutzutage aber nicht mehr – und eine Eigenkreation mit Mandelgrieß, Amaretto und gehackten Mandeln auf der Glasur.