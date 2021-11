Vierte Corona-Welle : Die Impfpflicht muss jetzt kommen

Wir erleben eine Pandemie der Ungeimpften. Dieser Satz stammt von Ärztinnen, aus einem Frankfurter Krankenhaus, in dem sie auf der Intensivstation um das Leben ihrer Covid-Patienten kämpfen. Sie wissen, wovon sie reden. Ihre Patienten können es nicht mehr. Denn wenn deren Leben im Krankenhaus gerettet worden ist, heißt es nicht, dass es im echten schon wieder gewonnen wurde. Covid-Folgen können schrecklich sein.

Und wir erleben eine Pandemie der ungeimpften Unwissenden, die in einer grotesken Wendung mehr zu wissen glauben als die Geimpften. Die meinen, der Impfstoff sei zu schnell entwickelt worden, obwohl er grundsätzlich mehr als ein Jahrzehnt lang erforscht und sorgfältig geprüft worden ist. Die irgendeinen Mythos gehört haben – von dem sie meinen, er könne erst in Jahren entkräftet werden, und deshalb das enorme Risiko negieren, das sie deshalb in Kauf nehmen. Es gibt in Frankfurt Eltern, die verbieten ihren 17 Jahre alten Töchtern die Impfung, obwohl sie selbst geimpft sind. Der Grund: Sorgen, die nicht rational begründbar sind, sich deshalb rational aber auch nicht entkräften lassen. Außer man begönne, die Risiken seriös zu gewichten.

Die gespaltene Gesellschaft

Die Pandemie der Ungeimpften erreicht jetzt im Winter die ganze Gesellschaft und eine Wirtschaft, die sich nicht mehr in Beugehaft nehmen lassen will. Wer in diesen Tagen Veranstaltungen in der Region besucht, für die am Eingang der Impfausweis vorgezeigt werden muss, erlebt die gespaltene Gesellschaft bei der Arbeit. Vor dem Eingang Erregung bei denjenigen, die die Botschaft nicht erreicht hat, dahinter fragende Gesichter, warum es nicht längst überall so gehandhabt wird. Und was sollen die Menschen in den Altenheimen dazu sagen, die für sich schon wieder das Schlimmste befürchten müssen.

Die Bürger blicken mit Verwunderung nach Wiesbaden und nach Berlin. Denn die Corona-Zahlen klettern wieder, auch in Hessen, erst recht in Frankfurt. Früher wurde in solchen Situationen unter Ministerpräsidenten beraten, wie es weitergehen soll. Immerhin haben die Gesundheitsminister am Freitag die Schrauben endlich wieder etwas angezogen. Denn die Gesundheitsämter winken schon wieder ab, wenn es um die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten geht.

Umfragen zeigen: Die Mehrheit der Bevölkerung ist in dieser Lage für eine Impfpflicht. Man ist es leid, für im Wortsinn egoistisches Verhalten in Beugehaft genommen zu werden. Die Politiker, die darüber entscheiden können, sollten der Mehrheit auch der Hessen diesen Wunsch erfüllen. Er würde viele Leben retten. Er würde eine große Zahl von Patienten vor schwerwiegenden Covid-Langzeitschäden schützen.

Er würde nicht dazu führen, dass Covid verschwindet, aber er würde dafür sorgen, dass es eine Infektionskrankheit wird, die beherrschbar ist, die die Gesellschaft nicht mehr zersetzt. Wir brauchen wieder mehr Tests, Auffrischungsimpfungen und ja, eine Impfpflicht.