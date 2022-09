Herbst- und Wintergemüse : Grünkohl passt nicht nur zu fetten Würsten

Aktualisiert am

Kraus, grün und voller Vitamine: Grünkohl ist vielseitig und einfach zu verarbeiten. Auch in der asiatischen Küche. Ein Rezept, vorgestellt von Jacqueline Vogt.

Landwirt Jochen Schaper schneidet in Stemmen in der Naehe von Hannover auf einem Feld Gruenkohl. Bild: ddp

Erinnert sich noch jemand an die Zeit, als Grünkohl ein Trendgemüse war? Vor gut zehn Jahren, was je nach Betrachtungsweise eine Ewigkeit ist oder keine, erreichte das krause Gemüse eine Art Star-Status, ausgehend von Berichten über Grünkohl-Begeisterung in den Vereinigten Staaten. Grünkohl-Chips aus Hausproduktion gab es eine Weile auf jeder Winterparty – ein Thema, das sich weitgehend erledigt zu haben scheint.

Grünkohl auf die Einkaufsliste zu setzen lohnt sich unterdessen nach wie vor. Er passt in deftige Gerichte und in die feineren, und wer im Zusammenhang mit dem Gemüse an eine Partnerschaft mit fetten Würsten (Grünkohl mit Pinkel) denkt, der liegt nicht falsch, hat es aber vielleicht noch nicht asiatisch zubereitet gegessen.