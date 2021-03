Unentgeltliche Schnelltests : Viele Testangebote und noch viel mehr offene Fragen

Von nächster Woche an wollen Bundesregierung und Länder mit Schnelltests, die es bisher meist nur bei konkretem Infektionsverdacht oder auf eigene Rechnung gab, nur so um sich werfen. In ihrer Videokonferenz am Mittwoch haben sie beschlossen, dass künftig allen Bürgern, auch ohne Symptome, mindestens einmal wöchentlich ein kostenloser Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis ermöglicht werden soll. Entweder in einem Testzentrum, bei Apothekern oder bei niedergelassenen Ärzten, die Kosten solle dafür vom 8. März an der Bund übernehmen.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Außerdem kommen schon in wenigen Tagen Schnelltests für den Hausgebrauch in die Läden, die zur besseren Unterscheidung künftig „Selbsttests“ genannt werden sollen. Die Drogerieketten dm und Rossmann sind zuversichtlich, am 9. März solche Selbsttests für jedermann anbieten zu können, sie wurden aber nun im Wettbewerb von Aldi überholt.