Viele in Hessen lebende Türken folgen dem Ruf Erdogans – und haben bei den Präsidentschaftswahlen für ihn gestimmt. Was sagt das über Integration aus?

Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Bild: Reuters

Ratlosigkeit und Empörung. Die deutschen Reaktionen waren so erwartbar wie zuvor die hohe Zustimmung der türkischen Bürger in Deutschland für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Sollten bei der Präsidentenwahl am 14. Mai die Wahlzettel in der Türkei korrekt ausgezählt und addiert worden sein, hätten die Erdogan-Fans in Deutschland die Wahl zwar nicht entschieden. Sie haben den Vorsprung Erdogans aber konsolidiert und ausgebaut.

Auf seine Staatsbürger in Deutschland kann sich der türkische Präsident verlassen. In Kassel stimmten 71 Prozent der türkischen Staatsbürger für Erdogan, das waren so viele wie in der erzkonservativen zentralanatolischen Provinz Yozgat; nur in sieben der 81 türkischen Provinzen gaben für Erdogan mehr Wähler ihre Stimme ab als in Kassel. Spitzenreiter der Wahlbezirke in Deutschland war jedoch Essen. Mit 77 Prozent für Erdogan war Essen fast gleichauf mit Bayburt, der konservativsten türkischen Provinz.

Demgegenüber fiel Frankfurt geradezu ab. Mit 60 Prozent für Erdogan lag Frankfurt, der zweite Wahlbezirk in Hessen, zwar ebenfalls weit über Erdogans 49 Prozent in der Türkei. In der Liste aller 81 türkischen Provinzen hätte das Frankfurt aber noch Platz 31 eingebracht, unmittelbar vor der anatolischen Provinz Erzincan. In der leben, wie im Großraum Frankfurt, viele Aleviten. Das erklärt die Ähnlichkeit im Ergebnis. Die würden nie und nimmer für Erdogan stimmen.

Herkunft und die Zugehörigkeit bestimmen das Wahlverhalten

Der Vergleich mit den Provinzen Yozgat, Bayburt und Erzincan führt zu den beiden Faktoren, die maßgeblich das Wahlverhalten der türkischen Bürger in Deutschland bestimmen: Es sind die Herkunft und die Zugehörigkeit.

Zum einen prägt die Herkunft das Wahlverhalten. Die meisten Türkischstämmigen sind, ob als türkische Staatsbürger oder als Deutsche mit Migrationshintergrund, Nachkommen jener „Gastarbeiter“, die vor Jahrzehnten aus konservativen, frommen und bildungsfernen Provinzen Anatoliens nach Deutschland gekommen sind.

Ihr Wahlverhalten unterscheidet sich nicht sehr von den Wählern in den Provinzen, aus denen ihre Vorfahren weggezogen sind und in denen sie noch immer Verwandte haben. In den 13 Provinzen der Schwarzmeerregion kam Erdogan auf 62 Prozent der Stimmen, in den 13 Provinzen der Region Zentralanatolien auf 56 Prozent.

Wahlerfolge der AKP und Erdogans bei immigrierten Anatoliern

Das Innere Anatoliens ist das Stammland der AKP. Lange hatten die Anatolier in ihrem Land nichts zu sagen, dann wurde die AKP ihre politische Stimme. Die Soziologin Nilüfer Göle hat diese frommen, konservativen und lange mittellosen Anatolier als die „schwarzen Türken“ bezeichnet. Ihnen stellte sie die städtischen Türken gegenüber, die gebildet, religiös indifferent und wohlhabend sind.

Sie nannte sie die „weißen Türken“. Diese urbane Oberschicht stellte seit der Gründung der Republik im Jahr 1923 die unbestrittene Elite des Landes. Bis der erste Wahlerfolg der AKP 2002 einen kompletten Elitenwandel einleitete. Heute sitzen „schwarze Türken“ an den Schalthebeln der Macht.

Dieser Gegensatz erklärt, weshalb das Wahlverhalten der türkischen Staatsbürger in der Welt so verschieden ist. Die AKP und Erdogan dominieren in den klassischen Ländern mit einer Arbeitermigration aus Anatolien. Für Erdogan stimmten in Deutschland und Frankreich jeweils 65 Prozent seiner Landsleute, in den Niederlanden 68 Prozent, in Österreich sogar 72 Prozent. Anders sind hingegen die Ergebnisse in Ländern, in denen sich überwiegend Vertreter der alten Oberschicht niedergelassen haben: In Großbritannien stimmten gerade 18 Prozent der türkischen Bürger für Erdogan, in den USA sogar nur 16 Prozent.