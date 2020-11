Videosprechstunde : Der kurze Weg zum Arzt

Wo zwickt es? Immer mehr niedergelassene Ärzte in Deutschland bieten auch Videosprechstunden an (Symbolbild). Bild: dpa

Video statt Wartezimmer – diese Botschaft kommt gut an in Zeiten, in denen sich niemand gerne in eine volle Arztpraxis setzt, schon gar nicht, wenn die eigene Nase läuft, der Kopf heiß ist und der Verdacht besteht, man könne sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Krank zum Arzt muss niemand mehr, denn der Gesetzgeber hat die Regeln wegen Corona gelockert. Ärzte dürfen ihren Patienten zurzeit unbegrenzt Videosprechstunden anbieten. Seit Juli gilt zudem, dass eine Krankschreibung für maximal sieben Tage auch per Video möglich ist, wenn der Versicherte der Arztpraxis bekannt ist und die Erkrankung die Untersuchung aus der Ferne zulässt. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die in der vergangenen Woche publik wurden, soll das auch möglich sein, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist.