Einzelhandel und Corona : Verwaltungsgericht Frankfurt kippt 2-G-Regel für Bekleidungsgeschäft

Die Inhaberin eines Modegeschäfts in Hanau darf ihre Läden nun ohne Einschränkungen öffnen, für den übrigen Einzelhandel in Hessen gilt 2 G zunächst weiter. Der Handelsverband freut sich über das Urteil und hofft auf eine Reaktion der Landesregierung.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat entschieden, dass die Betreiberin eines Bekleidungsgeschäfts in Hanau ihren Laden auch ohne Einhaltung der 2-G-Regel öffnen darf. Die Richter begründen dies damit, dass in der Verordnung der Landesregierung vom 24. November zur 2-G-Regel nicht genau genug definiert sei, welche Geschäfte unter die Zugangsbeschränkung fielen. Einerseits seien Lebensmittelmärkte und Apotheken ausgenommen worden, andererseits aber auch Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte und Gartenmärkte. Außerdem werde in der amtlichen Begründung auf die „bevorstehende Weihnachtszeit“ Bezug genommen. Das Gericht habe „erhebliche Zweifel, ob es sich hierbei überhaupt um eine taugliche Begründung“ handele. Jedenfalls müssten die Regeln, wenn sie länger gelten, abermals auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.

Weiter heißt es in dem Beschluss, das Gericht habe „aufgrund der Aneinanderreihung der Ausnahmeregelungen keine übergeordneten Kriterien erkennen“ können, anhand derer ersichtlich sei, welche Einrichtungen als Betriebe der Grundversorgung gelten und deshalb ohne 2-G-Regel öffnen dürfen. Daher habe sich das Gericht am Sozialrecht orientiert, wo ein Mindestbedarf an Kleidung zur Grundversorgung zähle. Daraus folge, dass die Antragstellerin in ihrem Grundrecht auf Gleichbehandlung verletzt sei. Der Beschluss gilt einstweilen nur für ihre Geschäfte. Das Land kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen.

„2 G für den Einzelhandel generell beenden“

Der Handelsverband Hessen sieht in der Entscheidung eine Bestätigung seiner bisherigen Argumentation. „Aus unserer Sicht war das Urteil genauso zu erwarten“, sagte Verbandspräsident Jochen Ruths am Montag: „Es ist beruhigend, dass sich Vernunft vor Gericht einklagen lässt.“ Die Landesregierung müsse den Rechtsspruch „als weiteres Signal wahrnehmen und 2 G für den Einzelhandel generell beenden“, so Ruths.

Der Handelsverband hatte in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass er die Kontrolle von Geimpften und Genesenen an der Ladentür und damit den Ausschluss von nicht-geimpften Personen für eine „unsinnige Maßnahme“ hält. Im Lebensmitteleinzelhandel komme es täglich zu 40 Millionen Kundenkontakten, ohne dass dies Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen habe. „Jedoch werden die zehn Millionen Kundenkontakte im restlichen Einzelhandel problematisiert und dort an der 2-G-Regelung festgehalten“, hatte Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin des Handelsverbands, zuletzt kritisiert. Die Handelsunternehmen würden zudem mit den Kosten alleine gelassen. Mitarbeiter müssten staatliche Aufgaben ausüben, in Zeiten, in denen personelle Engpässe nicht unüblich seien.

Wirtschaftsministerium widerspricht Woolworth

Der Kaufhaus-Betreiber Woolworth hatte mit Hinweis auf das Aussetzen der 2-G-Kontrollpflicht im Einzelhandel in anderen Bundesländern bereits am Samstag vor einer Woche in seinen Filialen in Hessen die Kontrollen abgeschafft. Dabei zog das Unternehmen in seiner Argumentation die Definition der Grundversorger-Sortimente in den Bundesländern nach, die mit der Definition in Hessen vergleichbar seien.

Das hessische Wirtschaftsministerium sieht das jedoch anders. Der Verweis auf die Entscheidungen anderer Länder genüge nicht, zumal sich die Begriffe in den Corona-Verordnungen im Wortlaut „deutlich“ voneinander unterschieden und nicht eins zu eins übertragbar seien. Ob Woolworth zur Grundversorgung gehöre, müssten im Übrigen die zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden jeweils an Ort und Stelle entscheiden, so eine Sprecherin. Die Ordnungsbehörde der Stadt Frankfurt hat offenbar nichts dagegen. Am vergangenen Samstag hatten Kunden bei Woolworth an der Berger Straße zumindest weiterhin freien Zugang.