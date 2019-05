Verschmutzung bleibt Aufreger : Der harte Kampf gegen den Hundekot

Im schlimmsten Fall muss „Rex“ helfen. So heißt eine spezielle Reinigungsmaschine mit Saugschlauch der Stadt Offenbach, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn Hundekot Gehwege und Wiesen verschmutzt. Damit es aber erst gar nicht so weit kommt, gibt es in der Stadt regelmäßig Hundekontrolltage. Halter, die den Stadtpolizisten dann auf Verlangen keine Tüte für die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners vorzeigen können, müssen ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro zahlen.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

Die Kontrolltage wurden auch eingeführt, weil sich viele Halter nicht an die Pflicht halten, ihre Hunde anzuleinen. Zuletzt waren die Stadtpolizisten Ende vergangener Woche dafür unterwegs. Sieben Mitarbeiter durchstreiften teils in Uniform, teils in Zivilkleidung von morgens bis abends die Innenstadt und Parkanlagen wie den Büsingpark, die Grünanlage Landgrafenring und den Martin-Luther-Park. Besonders intensiv wurde den Angaben zufolge das Gelände am Mainufer kontrolliert, weil dort in aller Regel besonders viele Halter ihre Hunde ausführen. Am Ende wurden alles in allem 63 Halter überprüft.

Die meisten von ihnen, acht an der Zahl, verstießen den Angaben zufolge gegen die Leinenpflicht, was jeweils mit einem Verwarngeld von 45 Euro belegt wurde. Kontrolliert wurde von der Stadtpolizei auch, ob die Hunde beim Kassen- und Steueramt der Stadt angemeldet waren, was in fünf Fällen nicht der Fall war. Die Hundehalter haben nun die Chance, ihre Hunde rückwirkend zu melden, wie es weiter bei der Stadt heißt. Versäumen sie auch das, werden entsprechende Entgelte auf der Basis einer Steuerschätzung erhoben.

„Es wird weitere Aktionen dieser Art geben“

Aus Sicht des Offenbacher Bürgermeisters und Ordnungsdezernenten Peter Freier (CDU) sind derlei großangelegten Einsätze der Stadtpolizei nötig, um die Regelungen durchzusetzen, die letztlich nicht nur den äußeren Eindruck der Stadt verbessern sollen, sondern auch dem Gesundheitsschutz dienen. „Das Ergebnis der Kontrollaktion zeigt, dass solche Maßnahmen unerlässlich sind. Es gibt klare Regeln, die sind zu befolgen“, sagte Freier und kündigte an: „Es wird weitere Aktionen dieser Art geben.“

Das Ordnungsamt der Stadt setzt dabei nicht nur auf Sanktion, sondern auch auf Information. An bei Hundehaltern beliebten Strecken finden punktuelle Kontrollen vor allem im Hinblick auf Verunreinigungen durch Hundekot statt. Außerdem macht die Stadt Hundehalter mit Plakaten auf ihre Pflichten aufmerksam.

Mehr zum Thema 1/

Gerade hat die Stadt zudem die Informationsbroschüre „Rund um den Hund“ aktualisiert, in der alle Pflichten der Halter erläutert sind. Außerdem sind in dem Heft die Standorte der Tüten-Spender aufgelistet. Das Faltblatt gibt es in der Stadtwache und online auf der städtischen Homepage www.offenbach.de. Unter der Telefonnummer 0 69/8 40 00 45 45 nimmt der Stadtservice Hinweise auf Stellen entgegen, an denen Hundekot Gehwege, Wiesen und dergleichen verschmutzt. Das Ordnungsamt hat auch eine Telefonnummer eingerichtet, unter der Hinweise auf „uneinsichtige Halter“ entgegengenommen werden. Sie lautet 0 69/80 65 47 47.