Ronja Brockhage steht vor einem Rätsel. Die Mitarbeiterin des Naturschutzfonds Wetterau hat einen Verlust an Artenvielfalt auf einer Reihe von Wiesen in der Region festgestellt. Nahe Florstadt und im Horlofftal bei Wölfersheim finden sich weniger für die sogenannte Flachland-Mähwiese typische Pflanzenarten als erwartet. Der Haken: Als Beraterin arbeitet sie mit Landwirten zusammen. Gemeinsam wollen sie den Charakter dieser Wiesen erhalten. Zu diesem Zweck sollen die Bauern das Grünland nicht düngen. Denn etwa Gülle enthält eine Menge Nährstoffe, die das Wachstum von auf solchen Standorten unerwünschten Pflanzen begünstigen. Zudem sollen die Flächen höchstens dreimal im Jahr gemäht werden – so sehen es europäische Vorgaben vor. Und die Landwirte versichern, sich an diese Leitlinien zu halten, wie Brockhage berichtet.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau.



Nun muss sie der Ursache des Verlusts an Artenvielfalt auf den Grund gehen. Denn Flachland-Mähwiesen sind von der sogenannten FFH-Richtlinie der Europäischen Union geschützte Lebensräume. Sie zeichnen sich idealerweise durch auffallend viele Pflanzen- und Tierarten aus. Dazu zählen nach den Worten von Brockhage zum Beispiel die Wilde Möhre, Margeriten, die Schafgarbe, der Hornklee oder auch die Ackerwitwenblume.