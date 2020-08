Kunden beschweren sich : Die verlockenden Versprechen von Sky

Die Überschrift klingt wenig versöhnlich: „Dreiste Kundenabzocke von Sky“, so steht es in großen schwarzen Lettern über dem Eintrag in einem Internetforum. Dort beklagt ein Kunde, er habe am Telefon einen Neuvertrag mit dem Bezahlsender Sky mit Sitz in Unterföhring abgeschlossen, für 41,99 Euro pro Monat. „Ich habe extra dreimal nachgefragt, ob es wirklich 41,99 Euro sind“, schreibt er. Doch dann wurden ihm eigenen Aussagen zufolge 72,88 Euro abgebucht, mehr als 30 Euro zu viel.

Ein Einzelfall, ein Versehen? Ein Sprecher von Sky sagt, bei derlei Vorkommnissen handle es sich um Einzelfälle, die man bedaure und „durch gezielte Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung“ zu minimieren versuche. Sicher, dort, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Andererseits: Die Zahl der Beschwerden über Sky ist hoch.