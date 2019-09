Unfall in Wiesbaden : Linienbus landet nach Irrfahrt in Restaurant

In Wiesbaden ist ein Linienbus mit Fahrgästen an Bord nach einer Irrfahrt in ein Restaurant gekracht. Der Fahrer war ausgestiegen, um eine Tür zu reparieren.

Ein führerloser Linienbus mit einigen Fahrgästen an Bord ist in Wiesbaden nach einer Irrfahrt am Samstagabend in ein Restaurant gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Samstagabend an einer Haltestelle in der Schwalbacher Straße stadteinwärts ausgestiegen, um eine kaputte Tür zu reparieren. Er wollte die Elektronik der Tür überprüfen und reparieren. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich der Bus dann auf der abschüssigen Straße in Bewegung.

Nach einigen Metern rammte das Fahrzeug zunächst ein geparktes Auto, in dem vier Leute saßen, und wurde durch diesen Zusammenstoß in Richtung Mittelleitplanke gelenkt. Nach der Kollision mit der Leitplanke überquerte der Linienbus nochmals alle drei Fahrspuren der Schwalbacher Straße. Die etwa 120 Meter lange Irrfahrt endete schließlich in einem Restaurant, dass zu diesem Zeitpunkt jedoch schon geschlossen war. Das Dach des Restaurants stürzte durch den Unfall teilweise ein. Außerdem wurde die Terrasse des Restaurants von dem Bus zerstört.

120.000 Euro Schaden entstanden

Die Insassen des Autos seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Leute im Bus kletterten völlig unverletzt aus dem demolierten Gefährt. Eine Augenzeugin erlitt einen leichten Schock. Nach Angaben der Wiesbadener Feuerwehr durchsuchte diese anschließend die Trümmerfelder nach eventuell verschütteten Personen und sicherte das einsturzgefährdete Vordach des Restaurants ab. Es entstand ein Sachschaden von 120.000 Euro. Da sowohl der Bus als auch das Auto so stark beschädigt wurden, mussten sie abgeschleppt werden. Die Schwalbacher Straße war um 23 Uhr nur wenig befahren, weshalb schlimmere Folgen der fahrerlosen Busfahrt nach Polizeiangaben ausgeblieben seien.

Mehr zum Thema 1/